Así se estaría preparando Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’, para ser la competencia de Cristina Hurtado

Esta sería la razón por la que Carla Giraldo y Cristina Hurtado ya no se soportan en ‘La Casa de Los Famosos’

‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento que ha dado de que hablar en los últimos meses, pues hace varias semanas se dio la gran final de la segunda temporada en el Canal RCN, donde el ganador de los 400 millones fue, precisamente, Altafulla. Sin embargo, quienes no pasaron de largo desde la primera versión fueron sus presentadores como lo son Carla Giraldo y Cristina Hurtado, de quienes salieron a la luz la serie de problemas presentados.

Si bien, para la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ Cristina fue reemplazada por Marcelo Cezán, mientras que Giraldo logró ganarse el cariño de los televidentes debido a su versatilidad y carisma frente a la pantalla.

Sin embargo, la serie de comentarios negativos para Hurtado no faltaron, asegurando que no fue la mejor compañera, teniendo en cuenta que era la primera vez de Carla llevando a cabo su rol como presentadora. Aunque cada una se concentró en sus proyectos, hace pocos días se conoció que Cristina llega a formar parte de Caracol, siendo la presentadora principal de ‘A otro nivel’.

En medio de la confirmación de la llegada de Cristina a la competencia, el programa ‘La Corona TV’ aseguró que Carla Giraldo no se dejaría “echar tierra” tanto así que seguiría preparándose como presentadora tomando algunos cursos, pues en pocos meses le darían paso a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ y posiblemente se convertiría en la competencia del programa al que llega Hurtado.

Hasta el momento se desconoce si las presentadoras cuentan con una buena relación o si, por el contrario, su relación laboral quedó en malos términos.

¿Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’ tiene planes de matrimonio?

A pocos meses de finalizar su relación con el Dj, Mauricio Fonnegra, Carla Giraldo confirmó su noviazgo con Roberto Asis, un fotógrafo y modelo cartagenero. Ahora, en medio de una entrevista para ‘Íntimo’, Carla confesó que hasta el momento no hay planes de matrimonio: “Él es divino, él es precioso y me trata como una princesa, entonces yo estoy feliz”. Asimismo, la presentadora de ‘La casa de los famosos’ dejó claro que Asis, su novio, tiene claro que ella es una figura pública y por ende, cada una de las implicaciones que esto trae y lo que vive actualmente.