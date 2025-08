Esposa de Marcelo Cezán confesó la enfermedad que padece, “no hay cura”

Marcelo Cezán es uno de los presentadores más famosos que tiene Colombia, pues durante varios años ha formado parte del programa ‘Bravissímo’ de City TV, además de su más reciente rol en ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN, en compañía de Carla Giraldo. A pesar de las diferentes obligaciones con las que cuenta para el conductor, lo más importante es su familia, su hijo Fabricio y su esposa, Michelle Gutty, con quien lleva más de una década.

Una de las parejas más estables de la farándula nacional es precisamente, Michelle Gutty y Marcelo Cezán, aunque buscan ser varios privados con varios detalles de su matrimonio, lo cierto es que dejan claro que su familia es lo importante, apoyándose así en cada uno de los proyectos con los que cuentan.

Por su parte, Gutty suele ser mucho más activa en redes y hace pocos días, realizó una dinámica de preguntas con el fin de estar mucho más cerca de sus seguidores. Una de las dudas que, precisamente, se destacó, tuvo que ver con la condición que padece y como la maneja, ya que sufre de endometriosis.

“Para la endometriosis no hay cura simplemente, baja, sube, se queda quieta, empeora, mejora y lo que tomo para los dolores es buscapina, es lo único que me sirve. Me tomó también unas pastillas que son sublinguales, que son naturales y me recomendó mi ginecólogo, también tés, calor. Bajarle otro poquito al ritmo o por los menos tratar de estar más tranquila”, fueron las declaraciones expuestas por parte de la esposa de Marcelo Cezán de ‘La casa de los famosos’.

¿Qué es la endometriosis?

La enfermedad de endometriosis, de acuerdo con la Organización mundial de la salud, es una enfermedad en la que, en la parte exterior del útero, crece un tejido similar a la mucosa interior del útero que puede causar un dolor intenso en la pelvis y dificultar que se consiga un embarazo.

¿Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’ planea tener más hijos?

Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’ y su esposa Michelle Gutty habrían decidido no tener más hijos, pues están enfocados en sus respectivas carreras profesionales, además en priorizar la crianza de su único hijo, Fabricio, buscando que tenga la libertad de practicar y experimentar diferentes facetas desde muy corta edad, las cuales le permitan conocer su verdadera pasión.

Cabe resaltar que, al parecer, ninguno de los dos tendría el deseo de tener más hijos, conformando así una familia de tres.