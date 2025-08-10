“El daño que han causado no está escrito”, novia de Epa Colombia sobre su familia

Daneidy Barrera Rojas más conocida como Epa Colombia, enfrenta un proceso legal que culminó con una condena en su contra. A principios de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia de cinco años, dos meses y quince días de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, relacionados con un video de 2019 en el que vandalizó una estación de TransMilenio.

PUBLICIDAD

Desde finales de enero de 2025, se encuentra cumpliendo su pena en la cárcel de El Buen Pastor en Bogotá. En la última tutela presentada por equipo de Barrera, se señaló que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá violó sus derechos por la acusación de instigación a delinquir con fines terroristas. A lo que el alto tribunal, por medio de un documento de 23 páginas, determinó que no se violaron los derechos fundamentales; por lo tanto, tuvo una respuesta negativa.

El mensaje de la novia de Epa Colombia por su situación actual

Karol Samantha, novia de Daneidy Barrera y quien esta cargo su pequeña hija posteó algunas fotos de la niña, tanto en su perfil personal como en el de Epa Colombia. Dhapne Samara es el nombre de la pequeña que concebida por un procedimiento de inseminación artificial y que en la fotos posteadas luce una mini camiseta en apoyo a su a una de sus madres.

En uno de los videos, Karol expresó: “El daño que han causado en nuestra familia con todo esto no esta escrito... pero seguiremos siendo las más fuertes y valientes”. Esto haría referencia a la ausencia de Epa y a los múltiples intentos de que la empresaria logre salir de la cárcel pronto.

¿Por qué Alerta pudo visitar primero a Epa Colombia en la cárcel?

En la tarde del pasado jueves 24 de julio, el humorista Alerta compartió una fotografía en su Instagram al lado de Epa Colombia, pues la visitó en la cárcel El Buen Pastor. Junto a la imagen puso la descripción:“Muy fuerte y valiente HOY DE VISITA @epa_colombia”. Ante el post, más de uno señalo entre burlas que la visito primero el humorista que su propia amiga, Yina Calderón.

Le puede interesar: Exprotagonista de Nuestra Tele dio detalles del asesinato del padre de su hijo

Días después Yina Calderón se reunión con el humorista y compartió una historia donde explicaron la situación. “La visita mía se agilizó debido a mi trabajo como abogado y estaba haciendo otras diligencias, eso ocasiono que pudiera saludar a Epa, pero Yina siempre ha estado con el corazón en la mano, tratando de entrar y de abrazar a su gran amiga Epa, es la verdad."