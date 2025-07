Mariachis y voladores: Amigos de Epa Colombia le celebraron el cumpleaños a las afueras de la cárcel

Daneidy Barrera Rojas es el nombre de pila de una de las influencers más reconocidas en el país, ‘Epa Colombia’, mujer que en la actualidad cumple una condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenará su captura por actos vandálicos que cometió en 2019 contra una estación de TransMilenio. En medio del encierro que enfrenta, la que es considerada para muchos ‘La Reina de las queratinas’, recibió una sorpresa de varios de sus amigos, quienes se hicieron a las afueras del penal para darle una sorpresa por su cumpleaños.

Son varios los delitos por los que Barrera Rojas cumple su condena: Perturbación en el servicio de transporte público u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno; mismos por los que su abogado defensor, Francisco Bernate, ha solicitado la medida de casa por cárcel, tomándose con una negativa de la justicia, algo que él considera está asociado con una discriminación hacia la creadora de contenido.

“No son una pareja donde hay un papá y una mamá, así no funciona. Ojalá y esto tenga eco, todo es muy innovador, y en un poder judicial conservador no es tan fácil, pero hay que intentarlo. Es una discriminación de género, cómo le van a negar la prisión domiciliaria diciendo que la madre puede hacerse cargo del hijo si en una pareja como esta esos roles de padre y madre no están presentes, es de otra forma. Entonces no puede desconocerse que no estamos entre iguales”, así lo expresó Bernate en entrevista con La Red Viral.

Ante la negativa de que pase su condena en su hogar junto a su pareja Karol Samantha y su hija Daphne Samara, varios de sus amigos, dentro de ellas Yina Calderón, la rusa Yana Karpova y Marlon Solórzano, se fueron al centro penitenciario donde está Daneidy para llevarle una serenata con mariachis y un megáfono a primera hora de este 9 de julio, fecha en la que ella cumple sus 29 años.