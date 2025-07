Aseguran que Epa Colombia estaría nuevamente embarazada

Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, es una influenciadora y empresaria que alcanzó la fama con videos virales en redes sociales, especialmente durante la Copa América 2016 con su famoso cantico “Eh, Eh, Epa Colombia; Eh, Eh, Epa Colombia”. Sin embargo, ha protagonizado escándalos públicos, incluyendo lo que hoy la tienen en la cárcel por los actos vandálicos que protagonizó durante las protestas de 2019.

Ahora, crece el rumor de que estaría nuevamente embarazada. Esta información fue mencionada por la emisora Olímpica Estéreo.

¿Epa Colombia estaría embarazada esperando a su segundo bebé?

El rumor ha generado múltiples reacciones, ya que se desató después que la Corte Suprema de Justicia le negara el beneficio de prisión domiciliaria a Epa Colombia.

Al parecer, Karol Samantha, la pareja de Epa, no tardó en pronunciarse a través de sus redes sociales, en donde habría manifestado su tristeza y la frustración que siente; pero también recordó que ‘Epa’ no solo es madre de una bebé que nació hace poco, sino que, además, estaría esperando otro hijo, según la publicación de la emisora.

La creadora de contenido y empresaria cumple actualmente una condena de 5 años y 2 meses en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

Los usuarios de internet se pronunció diciendo que: “Me parece muy bajo usar un embarazo para exigir a la justicia eso no se hace..”, “Estrategia no mas.. o cómo se embarazo adentro... de un guarda?”, “Cómo hizo para que le hicieran el procedimiento si está en la Cárcel”, “El donante tremendo gallo una sola enganchada y la dejo lista. Se ganó su plática bien”, “Muchas preguntas, muchas dudas y cómo lo hizo será de un dragoneante no tengo otra explicación” y “La justicia admite este tipo de procedimientos? Estando purgando una pena?”.

Por el momento no se conoce una confirmación oficial por parte del Instituto Colombiano Penitenciario, Inpec, sobre la veracidad del estado de Epa Colombia.