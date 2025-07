Alerta visitó a Epa Colombia en la cárcel y no paran de decirle que fue primero que Yina Calderón

Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, fue uno de los humoristas que hizo parte de la más reciente temporada de ‘La casa de los famosos’,generando por supuesto, risas entre los televidentes debido a cada una de sus apariciones, pero también conociéndose a quien está detrás de este personaje. Durante la competencia compartió con Yina Calderón, con quien no tuvo mucha cercanía.

En la tarde de jueves 24 de julio, el humorista compartió una fotografía en su Instagram al lado de Epa Colombia, pues la visitó en la cárcel El Buen Pastor. Junto a la imagen puso la descripción: “Muy fuerte y valiente HOY DE VISITA @epa_colombia"

Ante el post, más de uno señalo entre burlas que la visito primero el humorista que su propia amiga:“Alertica sin alardear ya fue a visitar a epa mientras otros con un drama y una cosa no han podido”, “Alerta si Yina te escribe para saber de ella la dejas en visto gracias”, “¿Por qué Yina dice que epa no quiere ver a nadie ni siquiera a la mamá y que ella no ha podido ni ir a visitarla? Pero vea a alerta ahí con ella."

Por le momento no se sabe con certeza si Alerta fue a visitarla directamente a ella por algún evento, mientras que Yina Calderón ha indicado que Epa no puede recibir visitas, por lo que no se han podido ver.

La Corte Suprema de Justicia volvió a negar tutela de Epa Colombia

La Corte Suprema de Justicia volvió a negar otra tutela que presentó la defensa de Daneidy Rojas Barrera, que buscaba tumbar uno de los delitos por los que está condenada a cinco años de prisión, esto debido a los ocasionados a una estación de TransMilenio durante el estallido social de 2019.

El equipo de Barrera señaló que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá violó sus derechos por la acusación de instigación a delinquir con fines terroristas. A lo que el alto tribunal, por medio de un documento de 23 páginas, determinó que no se violaron los derechos fundamentales; por lo tanto, tuvo una respuesta negativa.

Con esta ya son dos las tutelas que la Corte Suprema le ha negado a Epa Colombia en los últimos meses, cerrando por ahora la puerta a una revisión en esa jurisdicción. Sin embargo, el fallo será enviado a la Corte Constitucional, que podrá decidir si admite o no el caso para evaluación desde la perspectiva de los derechos fundamentales.