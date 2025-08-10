Beéle apareció con particular video tras el fallecimiento de su padre

Brandon López Orozco, conocido en el mundo musical como Beéle, es un joven cantante y compositor colombiano que se ha consolidado como una de las nuevas voces de la música urbana latina. Oriundo de Barranquilla, su carrera despegó tan solo a sus 16 años con el lanzamiento de su sencillo “Loco” en 2019.

El 2024 y 2025 han sido años de un ascenso exitoso en su carrera, acompañados de su álbum debut, “BORONDO”, consolidando su éxito con temas como “La Plena”, “no tiene sentido” y “si te pillara”. No obstante, más allá de la música, el artista estaría atravesando un momento difícil en su vida personal, debido a una importante perdida.

El pasado 8 de agosto falleció el padre de Beéle, el señor Breyner López al sufrir un infarto fulminante mientras se realizaba una sesión de diálisis. Antes de partir de este mundo terrenal, el hombre realizó una convocatoria por medio de las redes sociales en la que invitó a quienes lo conocían y a los habitantes de Barranquilla, para una colecta que tenía como objetivo arreglar parte de la infraestructura vial del barrio Simón Bolívar en el que habitaba.

Beéle reaparece tras la perdida de su padre, Breyner López

Hasta ayer, Beéle no se había pronunciado ante la lamentable noticia, pero después apareció en sus historias con un video en donde canta un verso: “Ay papá, ahora si es verdad, que el tiempo se va volando… volando el tiempo se va”. Evidentemente su interpretación iba dirigida a su padre.

A pesar de que compartió un cercano momento con sus seguidores, muchos lo tomaron en forma de burla al no entender las palabras que recitaba el barranquillero. De hecho en varios de los videos donde reposten a Beéle, se han inundado de comentarios que expresan la confusión para descifrar el mensaje. Mientras que otros, exigieron respeto por el artista, que también llegó anoche al concierto de Nanpa Básico en el Movistar Arena.