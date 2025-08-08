Papá de Beéle dejó video antes de morir; habló de su último deseo

Brandón de Jesús López Orozco, es el nombre de pila de uno de los cantantes más ‘pegados’ del momento. ‘Beéle’, artista barranquillero que recientemente sufrió un duro golpe, la perdida de su señor padre, hombre que antes de fallecer dejó un video en el que plasmó el que fue su último deseo, imágenes en la que quedó detallado su gran corazón.

Un infarto fulminante mientras se realizaba una sesión de diálisis, fue el causal del deceso de Breyner López, padre del intérprete de ‘Morena’; quien antes de partir de este mundo terrenal realizó una convocatoria por medio de las redes sociales en la que invitó a quienes lo conocían y a los habitantes de Barranquilla, para una colecta que tenía como objetivo arreglar parte de la infraestructura vial del barrio Simón Bolívar en el que habitaba.

“Vamos a recoger unos fondos para poner unos policías acostados. (...) Los autobuses, carros y motos pasan muy rápido. (...) Se vuelan los semáforos, entonces este bingo es para recaudar fondos. Vamos a pedir colaboraciones a todos los comercios del barrio Simón Bolívar, para que nos colaboren con los regalos para el bingo, y poner unos cuatro policías acostados”, fueron las palabras de López a inicios de este mes de agosto.

Hasta el momento en el que se escribe este artículo, ni el cantante ni su equipo de trabajo han salido a manifestarse. Cabe acotar que la relación entre ambos estuvo marcada por varias discusiones que se hicieron públicas, en las que el papá del costeño afirmaba que el cantante había cambiado su actitud; algo que los llevó a alejarse.

Recuerde que Beéle se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 26 de noviembre, en el que ya tiene 4 fechas totalmente agotadas; espectáculo en el que mostrará todos sus hits, especialmente los que hacen parte de su nuevo álbum, ‘Borondo’.