Falleció el padre de la medallista y patinadora la Chechi Baena en Cartagena

En la mañana de este viernes 8 de agosto se confirmó el fallecimiento del reconocido periodista deportivo Eugenio Baena Calvo a los 72 años, una de las voces más emblemáticas del periodismo en la región Caribe. La noticia ha causado profunda tristeza entre colegas, amigos y seguidores de su trayectoria, quienes lo recuerdan como un apasionado narrador y analista del deporte.

Baena Calvo se encontraba hospitalizado en la clínica Neurodinamia de Cartagena, donde permanecía bajo observación médica. Sin embargo, un paro cardiorrespiratorio puso fin a su vida, dejando un vacío en el periodismo deportivo local y nacional.

Con décadas de experiencia en radio y televisión, Eugenio Baena Calvo se consolidó como una figura de referencia en la narración de partidos de fútbol y coberturas de eventos deportivos de gran relevancia. Su estilo cercano, su carisma y su profundo conocimiento del deporte le ganaron el respeto de la audiencia y el cariño de los aficionados.

A lo largo de su carrera, trabajó en importantes medios de comunicación, siendo parte de transmisiones históricas y llevando las emociones del deporte a miles de hogares. Su voz inconfundible y su compromiso con la verdad informativa marcaron un legado que será recordado por generaciones.

Tras conocerse la noticia, periodistas, deportistas y entidades deportivas expresaron sus condolencias a la familia y destacaron el aporte invaluable de Baena Calvo al desarrollo y la difusión del deporte en Colombia. En redes sociales, mensajes de admiración y gratitud se multiplicaron, reconociendo su entrega y pasión por la profesión.

Noticia en desarrollo...