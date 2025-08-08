“No le aguantó más el corazón tan grande”, Iván Mejía dejó conmovedor mensaje por la muerte de Eugenio Baena

Iván Mejía Álvarez se sumó a esas voces de tristeza que invaden al periodismo y al deporte colombiano con el fallecimiento del periodista deportivo Eugenio Baena, padre de la múltiple campeona mundial de patinaje, Cecilia ‘Chechi’ Baena.

A sus 71 años, este viernes 8 de agosto se confirmó la partida del hombre que por muchos años integró diferentes medios y que llevaba una larga etapa en Caracol Radio en donde compartió con varios referentes del periodismo nacional.

Uno de sus grandes amigos fue Iván Mejía Álvarez, que ante dicha noticia dejó su mensaje de pésame: “A ese hombre bueno no le aguantó más el corazón, tan grande como su figura. El Príncipe de Cartagena, Eugenio Baena, nos ha dejado. Paz en su tumba y un gran abrazo para la Chechi y toda la familia. Extrañaré las charlas beisboleras contigo y tu sentido de la amistad”.

Pero no fue el único, otros referentes del periodismo deportivo y otras entidades deportivas expresaron su mensaje de tristeza.

Condolencias por muerte de Eugenio Baena de periodistas y entes deportivos

Juan Felipe Cadavid: “Hasta hace poco mi compañero en @CaracolRadio pero para siempre un amigo y por siempre agradecido por su amabilidad y generosidad . Un abrazo en el cielo a un ser maravilloso como @EugenioBaena TE RECORDAREMOS CON MUCHO CARIÑO”.

Diego Rueda: “Se nos fue Eugenio Baena, el amigo de la radio y de la vida. El periodista que más sabía de todos los deportes en Colombia. Una verdadera institución de la radio. Un abrazo y fortaleza para su familia”.

Juliana Salazar Meza: “Euge gracias por todo. El compañero más tierno, amable, alegre y maravilloso que conocí. El gran amigo que siempre estuvo para todo. Gracias por enseñarme con tanta paciencia de béisbol, gracias por el cariño y las mascoticas que me traías cada vez que ibas a la MLB. Qué dolor tu partida, qué vacío nos dejas. Esa voz única e inconfundible jamás la olvidaremos. QEPD”.

Dimayor: “La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐝𝐞𝐥𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamenta profundamente la partida de Eugenio Baena Calvo, periodista deportivo de amplia trayectoria y referente del periodismo radial en Colombia. Falleció a los 71 años en Cartagena. Un abrazo de solidaridad a todos sus familiares y amigos”.

César Augusto Londoño: “Te extrañaremos amigo mío @EugenioBaena fuiste la alegría del deporte haciendo periodismo y mucho nos enseñaste. Gracias por tanto 😢😢”.

Ministerio del Deporte: “Desde el Ministerio del Deporte lamentamos el fallecimiento del periodista cartagenero EugenioBaena Calvo, voz emblemática del deporte colombiano y padre nuestra campeona mundial de patinaje Cecilia ‘La Chechi” Baena”.

Chemas Escandón: “Murió Eugenio Baena Calvo, un ser maravilloso y un profesional a carta cabal. Dios te guarde amigo, nunca olvidaré tus detalles y los innumerables momentos compartidos. Para la Chechi y toda tu familia, fortaleza por esta pérdida tan irreparable!!!”.

Alejandro Pino: “Gran personaje EugenioBaena. Paz en su tumba y un abrazo de cariño a todos los suyos”.

Pilar Velásquez: “Mi corazón y mis oraciones con la Chechi y la familia de Eugenio Baena. De las mejores personas que he conocido en el periodismo deportivo. Dios lo reciba con el amor que tanto nos dio este CABALLERO y ejemplo de vida”.