La Carroza Canina que se robó los corazones en la Feria de las Flores de Medellín

La Feria de las Flores es el evento cultural más emblemático de Medellín, que se celebra anualmente en el mes de agosto, llenando la “ciudad de la eterna primavera” de color, alegría y tradición. Esta festividad, que se realiza desde 1957, es un homenaje a la labor de los silleteros, campesinos de la región que históricamente transportaban flores y hortalizas en grandes silletas a sus espaldas para venderlas en la ciudad.

Este año, inició el pasado viernes 1 de agosto, celebrando su edición número 68 siendo una de las celebraciones más emblemáticas del país, y con ella llegó una apuesta artística, cultural y popular para rendir tributo a la autenticidad paisa. De hecho, en esta ocasión la Alcaldía en beneficio a los silleteros, realizó una renovación de vestuarios que con una inversión de 336 millones para lograrlo.

“Vamos a estar de nuevo juntos como ciudad. Nuestros silleteros, que son el alma de esta feria, van a estrenar uniforme. Todos van a estrenar. Y eso es motivo de orgullo y de esperanza”, dijo el alcalde.

También se informó que previamente que en el desfile de cierre, el domingo 1o de agosto se realizara un homenaje a las víctimas del invierno. Cada silletero portará una cinta negra como un gesto de duelo colectivo que atraviesa la alegría, sin opacarla.

Los Desfiles y eventos de la Feria de las Flores

Por supuesto la oferta musical es otro de los atractivos de las especial fiesta, el día de su inicio se presentaron Jorge Celedón, Fernando González y Jessi Uribe, mientras que la Plaza Gardel esta recibiendo cada noche el Parque Cultural Nocturno, con homenajes especiales como el de los 50 años del Combo de las Estrellas.

La trova también tendrá su espacio. El Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, en su edición 19, elegirá a su nuevo Rey o Reina el sábado 8 de agosto en Plaza Gardel, tras dos semifinales en el Parque de los Deseos.

Desde muy temprano la ciudadania paisa se preparó para el desfile de los autos clásicos y antiguo, pero también para el desfile canino. Allí una particular carroza se robo el corazón de los antioqueños era la del conocido “Mono Chatarra”. Este hombre realizó y recursiva carroza canina, que resulto siendo de las más admiradas del evento.