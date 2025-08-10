La Chechi y Juan Luis Guerra tuvieron especial detalle con Juanes por su cumpleaños

Un 9 de agosto de 1972 Medellín vio nacer a una de sus grandes estrellas, se trata de Juan Esteban Aristizábal más conocido como Juanes. El día de ayer el paisa cumplió 53 años y tuvo la fortuna de poder celebrarlo en su ciudad natal, en el marco de la Feria de las Flores.

El cantante es uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel internacional, pero detrás de su exitosa carrera musical se encuentra su admirada familia, que ha sido catalogada con muy buenos genes debido a la belleza de todos los miembros de ella. El artista casado con la modelo y presentadora Karen Martínez desde 2004, han logrado formar un hogar lleno de amor y complicidad, que dio como Fruto de su unión, tres hijos:Luna, Paloma y Dante, siendo el menor de ellos con 15 años.

La especial sorpresa de cumpleaños para Juanes

El Super Concierto en el Estadio Atanasio Girardot tenía lugar el sábado 9 de agosto, en el que los encargados de celebrar la gran noche fueron Juan Luis Guerra, Blessd, Kris R, Fuerza Regida, Nelsón Velazquez y Juanes.

El momento más emotivo de lo noche llegó con la aparición de Juan Luis Guerra, seguido por Karen Martínez (La Chechi) con una torta adornada con velas encendidas que brillaban como pequeñas hogueras en la noche húmeda. El público entendió al instante que era el cumpleaños número 53 del paisa.

Mientras tanto, Juanes, con sorpresa y emoción recibió la torta y un abrazo fraternal de Guerra. “No podría ser un mejor día para mí... cumplir 53 años, con mi artista favorito de todos los tiempos aquí conmigo, y con Medellín y sus montañas de testigos”, dijo, alzando la voz entre la ovación. La multitud rugió, las cámaras captaron el abrazo fraterno entre ambos y el Atanasio presenció un momento inolvidable.

La Chechi en su Instagram compartió algunas imágenes del momento y dejo ver que toda la familia Aristizábal Martinez estaba tras bambalinas planeando la sorpresa que el artista desconocía.