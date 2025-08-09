Nelson Polilla confesó si se dará otra oportunidad en el amor tras la partida de La Gorda Fabiola

El próximo 19 de septiembre se cumple un año desde la partida de la icónica Gorda Fabiola. La querida humorista duró años acompañando a los colombianos en el programa ‘Sábados Felices’ y con su personalidad cautivó a todo el país, dejando una huella imborrable. Posada siempre hizo público su matrimonio al lado del también humorista, Polilla, que desde su partida, no ha dejado de recordarla con inéditas imágenes juntos y con anécdotas nuevas para sus seguidores.

PUBLICIDAD

Puede leer: Polilla compartió recuerdo junto a la Gorda Fabiola, describió que fue en una de las crisis de su matrimonio

En compañía de su hijo, David Polanía han mantenido vivo el recuerdo de La Gordita, de hecho hace muy poco el joven estuvo haciendo el viaje soñado de su madre a Israel, esto con el fin de vivir toda una experiencia espiritual y religiosa en tierra santa. No obstante, David se vio atrapado en uno de los ataques en contra del territorio Iraní en Telaviv. Sin embargo, tras momentos de incertidumbre logró regresar al país en perfecto estado.

¿Polilla le dará otra oportunidad al amor?

El humorista estuvo respondiendo por medios de su Instagram algunas dudas de sus seguidores, en la mayoría de ellas mencionaban a La Gordita y Polilla con todo el amor respondió cada una de ellas con imágenes juntos y de ella sola. Una de las preguntas más particular fue si le daría otra oportunidad al amor, a lo que Polilla respondió:

“Amar es fácil, te dejas llevar y ya, lo complicado es encontrar esa persona que te encante y quiera sellar ese compromiso con responsabilidad del alma, el corazón y la mente, si no, es mejor estar solo ,para no sufrir ni hacer sufrir a otro.”

El humorista también mencionó los sueños que les quedaron pendientes juntos, inicialmente conocer Tierra Santa, recorrer la ruta 66 en Estados Unidos y envejecer juntos.