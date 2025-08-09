Caterin Escobar se despidió de Mario Alberto Yepes y lanzó pullas hacia el plato de Michelle

En la noche del 8 de agosto, el reality de cocina MasterChef Celebrity llevó a cabo su sexto reto de eliminación en lo que va corrido la décima temporada. Los famosos que tuvieron que enfrentarse fueron Valeria Aguilar, Caterin Escobar, Luisfer Hoyos, Mario Alberto Yepes, Michelle Rouillard, Raúl Ocampo y Patricia Grisales.

Los últimos retos de eliminación estipulados por los jurados habían sido libres, esta vez pidieron un reto especifico: hacer una buena changua, rompiendo la expectativa de un plato libre. Después de la presentación de todos los platos,Raúl Ocampo, Mario Alberto Yepes y Michelle Rouillard quedaron en la cuerda floja. Para que después, el eliminado fuera el exfutbolista, debido a la falta de sal en su changa que terminó pasando factura.

¿Cómo se despidió Caterin Escobar del Mario Alberto Yepes?

Desde hace varias semanas los rumores por un romance dentro de ‘MasterChef Celebrity’ tomaron fuerza, donde los protagonistas eran, precisamente, Yepes y Escobar. Si bien, durante los capítulos su cercanía no ha sido evidente, lo cierto es que fueras de las cámaras habría nacido el amor entre ellos.

Por lo que con la eliminación del exfutbolista, muchos han estado al pendiente de cómo se despedía a la actriz de quien ahora es su pareja por fuera del set. La actriz subió una foto un junto a Yepes en sus historias donde indico que: “Tu eres el mejor y tú si hiciste changua”, siendo esto un pulla hacia Michelle Rouillard.

Resulta que la exreina, también estuvo en la cuerda floja por haber preparado su changua con pimentón, elemento que no lleva la tradicional receta, por lo que para muchos la salvaron de salir de la competencia por segunda vez. Frente a las criticas, Rouillard se defendió en su Instagram que es era la decisión del jurado.

Por otro lado, Mario Alberto Yepes dejó unas palabras para despedirse de la competencia: “Gracias por esta linda experiencia , por darme la oportunidad de conocer una faceta diferente, más humana y más cercana hacia la cocina. No es un adiós, es un hasta luego!!Gracias por todo el cariño que me han brindado.Los quiero mucho.”