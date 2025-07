Coldplay volvió a enfocar a una pareja en medio de concierto en Miami y captó a Messi con Antonela

Coldplay se encuentra actualmente en su gira mundial “Music of the Spheres World Tour”, gira que comenzó el 18 de marzo de 2022 en San José (Costa Rica) y que está cerca a terminar, pues la última fecha será el 8 de septiembre de 2025 en el Wembley Stadium de Londres.

La banda se hizo completamente viral hace unos días, esto porque su concierto en el Gillette Stadium de Boston, Chris Martin, vocalista de la banda, protagonizó sin querer uno de los momentos más incómodos de la gira. Esto al exponer en vivo y frente a miles de personas al CEO Andy Byron mientras abrazaba a quien es su amante.

El hombre, al darse cuenta de que estaba en las pantallas gigantes del estadio, soltó a su amante y ambos mostraron sorpresa, mientras que la mujer se sonrojó y cubrió su rostro con vergüenza. El video llegaría rápidamente a X, donde los mismos internautas revelaron la infidelidad, pues hallaron que ambos implicados estaban casados y no entre sí.

Este particular video le dio la vuelta al mundo y fue tema de conversación por unos días, tanto así que en redes rondó un presunto comunicado del CEO. En este, Byron ofrecía disculpas por lo sucedido: “Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y mi equipo de Astronomer. Merecen algo mejor de mí como compañero, como padre y como líder (...)

Messi y Antonela fueron los protagonistas del concierto de Coldplay en Miami

Los días 26 y 27 llegó el turno de Miami para disfrutar del “Music of the Spheres World Tour”, en donde por supuesto volvieron a usar la famosa Kiss Cam que puso en aprietos al CEO Byron. No obstante, esta vez no se captó una infidelidad, sino nada más que a Messi y Antonela entre el público.

En el que momento en que mostraron al deportista con su esposa, el estadio reaccionó de inmediato y celebró su presencia. La pareja sonrió con complicidad, mientras que Messi se mostró un poco tímido, al notarlos, Chris Martin aprovechó la aparición del importante futbolista para homenajearlo desde el escenario:“Bueno, Leo. Mi hermoso hermano. Tú y tu esposa están estupendos. Gracias por venir a ver hoy a nuestra banda. Hoy vino a vernos el mejor deportista de todos los tiempos”, mencionó el vocalista, mientras que el estadio coreaba el nombre del futbolista.