Shakira y sus hijos estuvieron tras bambalinas en el concierto de Coldplay en Miami

Desde inicios de mayo, Shakira dio inicio a la etapa norteamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Este esperado regreso a los escenarios de Estados Unidos y Canadá marca el comienzo de una serie de conciertos en estadios de gran capacidad, como el MetLife Stadium en Nueva Jersey, el SoFi Stadium en Los Ángeles y el pasado 6 y 7 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Después de casi dos meses, el tour por Norteamérica, finalizó el 30 de junio en Oracle Park, San Francisco, California. Mientras que la banda de su amigo y colega, Chris Martin de Coldplay, llegó con el grupo para de continuar su gira “Music of the Spheres World Tour”, que comenzó el 18 de marzo de 2022 en San José (Costa Rica) y finalizará el 8 de septiembre de 2025 en el Wembley Stadium de Londres.

El fin de semana que pasó, fue el turno de Miami, donde la ciudad tuvo dos fechas en el Hard Rock Stadium. De la gran noche hicieron presencia varias celebridades que residen en la ciudad y otras que simplemente estaba pasando el verano allí. Entre ellos, Messi y Antonela, que fueron protagonista del Kiss Cam de una noche y tras algunas horas del show, Shakira compartió tiernas fotos junto a su amigo, Chris Martin y sus hijos.

“Thanks for having me and my boys be a part of such a special moment! Thanks for your kind words too”, fue la descripción de la barranquillera, mientras que sus fans le indican que debe hacer una colaboración con la banda británica.

Shakira reveló que Chris Martín de Coldplay la apoyó en su ruptura con Piqué

Para el 2022 llegó la separación de Shakira y el exfutbolista español, Piqué. Así mismo, Shakira buscaría su mejor versión acompañada de sus amigos, uno de ellos Chris Martin, vocalista de Coldplay. La barranquillera mencionó para la Revista Rolling Stone el gran cariño que le tiene a su amigo, es especial por haber estado en momentos difíciles, así lo describió:

“Él estuvo a mi lado cuando me separé y me sentí desconsolada. Se comunicaba conmigo todos los días para ver cómo estaba y me enviaba palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría”