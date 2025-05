Shakira sufrió una caída durante uno de sus conciertos en Canadá, ¿cuál fue su reacción?

Shakira cerró su gira de 'Las mujeres ya no lloran' en Medellín

El pasado 13 de mayo de 2025, Shakira dio inicio a la etapa norteamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Este esperado regreso a los escenarios de Estados Unidos y Canadá marca el comienzo de una serie de conciertos en estadios de gran capacidad, como el MetLife Stadium en Nueva Jersey y el SoFi Stadium en Los Ángeles. Ayer llegó a nada más al Bell Centre de Montreal, Canadá, para seguir deslumbrando con su inolvidable show.

Algo particular llamó la atención y fue que mientras interpretaba Whenever, Wherever sufrió una leve caída, que como toda una profesional, manejo excelentemente, pues la artista de 48 años, al tratar de cambiar de posición durante el icónico baile, resbaló y terminó en el suelo. La reacción de Shakira due rápida y al estar sentada en el suelo dio una vuelta en la misma posición para levantarse de espaldas para continuar con el show.

El pequeño incidente quedó registrado en los videos de los asistentes, que no dudaron en aplaudir su reacción rápida y confirmar la artista tan completa que es. Por otro lado, la loba estrenó este jueves la canción Bésame junto a Alejandro Sanz.

Sasha y Milán lanzan su primer video musical y Shakira estuvo presente

Después de hacer parte de la Met Gala de Nueva York, Shakira viajó a Miami para asistir junto a sus dos hijos, a una especial gala de la Academia Let It Be, donde se estrenó el primer video de Sasha y Milán junto a sus compañeros en la canción “The One”. Los tres llegaron luciendo elegantes, los dos pequeños en traje posaron con orgullo junto a su madre, en uno de los videos publicado se puede ver a Sasha siendo una de las voces principales de la canción y en otro, durante el evento, se ve a Milán cantando.

Los hermanos brillaron por luz propia y siguen demostrando el excelente talento que heredaron de sus padres, no solo en la música, sino también en el fútbol, deporte que ambos juegan.