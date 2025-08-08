Valerie Domínguez sorprendió a su madre con creativa fiesta temática

Valerie Domínguez es una modelo y actriz barranquillera, recordada por su participación en Miss Universe al representar a Colombia en el año 2005. Su carrera en el mundo de la farándula se expandiría hasta llegar a la actuación, siendo parte de producciones como ‘El último matrimonio feliz’, ‘El hijo del Cacique’ y ‘Un sueño llamado salsa’.

El modelaje también siguió ocupando un importante papel en su vida, al ser la imagen principal de diversas marcas nacionales En cuanto a su vida personal, la modelo encontró el amor para el año 2020 con Juan David Echeverri, más conocido como “El Pollo” con quien después de un año de relación tendrían a su primer hijo, Tiago.

Valerie suele compartir detalles de su vida personal y de sus proyectos por medio de sus redes sociales. En esta ocasión la modelo llamó la atención por la fiesta de cumpleaños que le realizo a su madre, ya que fue bastante creativa. Dominguez junto a más miembros de su familia, convocaron a todos los invitados a ir vestidos igual que la cumpleañera, Maria Lourdes Tarud.

La reunión se llevo a cabo en un restaurante bar, en el que a cada invitado que llegaba se le entregaba un peluca rubia y una especie de blusa animal print. En los videos se puede ver como fue el momento previo hasta la llegada de María Lourdes, quien reaccionó con efusividad y sorpresa al verlos a todos igual que a ella, incluyendo su pequeño nieto, Tiago.

¿Quién es las super estrella que es prima de Valerie Dominguez?

Valerie Domínguez y Shakira Isab son primas. El parentesco proviene del lado paterno de Shakira. El padre de la cantante, William Mebarak, es tío del padre de Valerie Domínguez. Ambas son originarias de Barranquilla, Colombia, y han mantenido una relación cercana. Valerie Domínguez, además de su parentesco con Shakira, es conocida por su carrera como actriz, modelo y presentadora, habiendo sido coronada como Señorita Colombia en 2005