“Es un lindo fruto”: Valerie Dominguez y su pareja dieron ‘sorpresita’ para sus fans en ‘Día a día’

Valerie Dominguez es una exreina de belleza, modelo y actriz, quien saltó a la fama luego de convertirse en Señorita Colombia en 2005, aunque no logró llevarse el triunfo en Miss Universe, estuvo en el foco de los principales medios de comunicación siendo parte de producciones como ‘El último matrimonio feliz’, ‘El hijo del Cacique’ y ‘Un sueño llamado salsa’. Además de ser la imagen principal de diversas marcas nacionales. Luego de haber alcanzado el éxito, la barranquillera encontró el amor en Juan David Echeverri, mejor conocido como “El pollo” con quien luego de más de un año de relación le dieron la bienvenida a su hijo, Thiago y en medio del pedido de sus fans por darle un ‘hermanito’ al pequeño, recientemente Valerie Dominguez y su pareja oficializaron una ‘sorpresita’ para sus fans.

La pareja lleva aproximadamente 4 años de relación, pues en medio de la pandemia terminaron pasando juntos varios momentos los cuales terminaron fortaleciendo su relación. Además de empezar a crear contenido con el fin de fortalecer sus redes sociales, darse a conocer a nuevos público y por supuesto, monetizar su contenido con marcas. Ahora, el principal protagonista ha sido su pequeño Thiago, el primer hijo de ambos y quien también los ha impulsado a lanzarse a nuevos proyectos.

Recientemente, Valerie y Juan David fueron invitados al programa de Caracol ‘Día a día’, en donde además de hablar de su relación y cómo las redes sociales fueron el principal medio que los llevó a entablar una relación, también oficializaron una ‘sorpresita’ para sus fans. En medio de sus declaraciones, Valerie reiteró: “Es un lindo fruto y no, no es la niña”.

Valerie Domínguez aseguró que esta sorpresa tiene que ver con el lanzamiento de su libro, “¿Qué van a pensar?”, en medio de sus declaraciones la pareja confesó que la idea de sacar un libro tiene que ver con un momento exacto que vivieron: “Es un libro que empezó con una anécdota que tuvimos con Thiago. Un día lo llevamos al parque y estábamos comprando un globo. Entonces yo subí un video porque Thiago tres horas tratando de escoger uno y tenía un moñito aquí (señalando su cabeza) el comentario general fue: Ustedes por qué le hacen ese peinado, ese peinado es de niña y empiezan las críticas”.

Seguidamente, Juan David, pareja de la exreina de belleza aseguró que desde aquel momento comenzaron a realizar contenido un poco diferente tanto para los padres como los hijos, “dejenlo ser”. Este cuento busca ser un mensaje tanto para los niños como para los padres con respecto a aquellos gustos que tenga sin importar el género con el que cuenten, el apoyo vital que terminan siendo los padres.

¿Qué hace la pareja de Valerie Domínguez?

La pareja de Valerie Domínguez es Juan David Zapata, mejor conocido como ‘El pollo’, quien desde hace varios años ha buscado ganarse un terreno como empresario, pues lanzó su propia línea de ‘snacks’ saludables, así como también diversas rutinas de ejercicio para quienes desean transformar su cuerpo en pocas semanas. Además, el paisa integrado su pasión a su rol como modelo y actualmente lleva a cabo su rol como creador de contenido junto a Valerie Domínguez y su hijo, Thiago Zapata Domínguez.