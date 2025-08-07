Ella es Michelle Char, aspirante a ser Reina del Carnaval de Barranquilla

Hace unos días se comentó que la carrera por la corona de reina Carnaval de Barranquilla 2026 ya comenzó. Seis jóvenes barranquilleras presentaron de manera oficial su postulación para convertirse en la próxima Reina del Carnaval, figura que cada año lidera las festividades más representativas del folclor colombiano, entre ellas ronde el apellido Char.

La Junta Directiva del Carnaval evaluará las candidaturas y seleccionará a la soberana número 90 en la historia de la fiesta, quien será proclamada oficialmente el 17 de enero de 2026, en el tradicional Bando, dando inicio a la cuenta regresiva para un Carnaval que se vivirá del14 al 17 de febrero del 2026.

Cabe resaltar que, la familia Char es una de las más influyentes y reconocidas de Colombia, con un legado que abarca los ámbitos empresarial, político y deportivo. A lo largo de las décadas, la familia Char expandió sus intereses empresariales a diversos sectores, incluyendo el comercio, la industria y los medios de comunicación. Su negocio insignia es Grupo Empresarial Olímpica, un conglomerado que abarca una cadena de supermercados, estaciones de servicio y otros negocios.

¿Quién es Michelle Char, aspirante a ser Reina del Carnaval?

Michelle Char Fernández es diseñadora de Interiores y Producto, tiene 23 años y fue capitana juvenil del Country Club en 2018. La joven Char ha participado en agrupaciones como Fuerza Negra, Kadanzá, Pasión Latina y La Revoltosa. Sus padres son Miguel Char, primo del alcalde Alejandro Char y Rocío Fernández.

Cabe resaltar que de la dinastía ya han salido nombres famosos en el entretenimiento como Sofía Carson Char, actriz de Disney, hija de Laura Char, quien a su vez es prima de Álex, Arturo y Antonio Char.

Andrea Jaramillo Char, presentadora del Canal RCN, es otra integrante de la poderosa familia del caribe colombiano. Es hija de Juan Jaramillo y de Marizel Char y Siad Char Tinocco, presentadora de televisión y esposa de Luis Carlos Vélez. También la pequeña Victoria Char quien fue Reina del Carnaval y es hija de Arturo Char y Alessandra Warner.