“Tienen un hacha”: Barristas habrían forzado su entrada al Movistar Arena y vandalizaron el recinto

La agrupación argentina, ícono de la música popular y de múltiples cánticos de hinchadas en Colombia y otros países, iba a presentarse en el Movistar Arena esta noche del 6 de agosto. Sin embargo, los disturbios en el lugar presuntamente entre barras de equipos obligaron a suspender el espectáculo.

En redes sociales comenzaron a circular múltiples videos de lo ocurrido, pero uno de los más virales fue publicado por Migue, creador de contenido especializado en conciertos.

En las imágenes se observa a varias personas encapuchadas destrozando mobiliario del recinto, generando caos y preocupación entre los asistentes que ya se encontraban dentro del lugar. En su publicación, Migue expresó: “Los desadaptados de alguna hinchada están dañando el Movistar Arena y la policía brilla por su ausencia. No hay seguridad”.

Además del daño físico al espacio, el ambiente de tensión también generó miedo entre quienes habían llegado con entusiasmo a ver a la banda.

Usuarios en redes denunciaron que la respuesta de las autoridades fue tardía, lo que agravó la situación y permitió que se extendieran los enfrentamientos. Aunque no se ha confirmado el origen exacto de los disturbios, varios asistentes señalaron que se trataría de una pelea entre barras bravas de distintos equipos, que terminó afectando a todos los presentes.

Hechos como este no solo comprometen la seguridad de los asistentes, sino que también empañan el trabajo logístico de los promotores y dañan la reputación de escenarios culturales como el Movistar Arena. Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para la presentación.