Hijastra de Miguel Uribe Turbay mostró el especial cariño que le tiene al senador, “cada día me haces más falta”

Miguel Uribe es un político colombiano que se ha destacado desde hace varios años como senador de la república y ha dado de que hablar por sus declaraciones frente a las diferentes situaciones generadas en el país. Sin embargo, hace poco más de un mes, el hombre fue víctima de un complejo atentado en la localidad de Fontibón que actualmente lo tiene ingresado en la Fundación Santa Fe.

El senador ha tenido en vilo a varios colombianos, quienes lo han tenido presentes en cada una de sus oraciones por su pronta recuperación, donde su familia ha sido parte vital de su proceso. Lo último que se conoció fue que Uribe está en la etapa de despertar y hace pocos días fue intervenido nuevamente, sin embargo, son pocos los detalles que se conocen actualmente.

Esta situación ha traído consigo que la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, esté mucho más cerca de sus hijos, quienes son lo más importante para ella, siendo uno de los grandes deseos del senador. A pesar de que solo el menor de la familia, Alejandro, es hijo biológico del senador, el cariño por parte de las tres menores también ha estado presente, pues hace pocos días, una de ellas utilizó sus redes sociales para dedicar sentido mensaje a Uribe tras semanas de luchar por su vida en el hospital:

“Migue: pasa el tiempo y cada día me haces más falta. Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora, llegas a un lugar y se siente tu energía, tu actitud y sobre todo tu amor. Por eso la casa no es lo mismo sin ti, sin tus pasos y risas. El estudio no es lo mismo sin ti trabajando y estudiando en el escritorio, o armando pistas de carros con Alejandro. La sala no es lo mismo sin tus reuniones, o tú tocando el piano y cantando.

A pesar de todo, estás en todas partes y te siento más cerca que nunca. Como te lo he dicho siempre, eres el más grande ejemplo de fortaleza, verraquera, pasión y perseverancia. ¡Eres una inspiración para mí y un modelo a seguir, porque incluso en estos momentos eres tú: no te rindes! El dolor que siento por tu ausencia, y por todo lo que me acuerda a ti, solo es muestra del amor infinito que te tengo. Te estamos esperando, el tiempo que sea necesario", fueron las declaraciones expuestas por parte de la hijastra de Miguel Uribe.

¿Quién es la hermana de Miguel Uribe Turbay?

La hermana de Miguel Uribe Turbay es María Carolina Hoyos. Ella es su hermana mayor y ha estado muy presente en los medios recientemente, brindando declaraciones sobre la salud de Miguel Uribe tras un atentado.

Hoyos se ha destacado siendo la presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, convirtiéndose en su figura principal en medio de cada uno de los eventos. Además de ser una comunicadora social y periodista, también realizó una maestría en dirección de empresas con énfasis en marketing en la Universidad Francisco de Vitoria, España, y una especialización en administración y mercadeo de la Universidad de San Francisco, Estados Unidos.