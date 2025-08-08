Nuevo hallazgo en caso de Miguel Uribe que vincula a posibles autores intelectuales del atentado

El 7 de junio, un atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sacudió a Colombia y desató una ola de indignación nacional. El hecho ocurrió en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, cuando el dirigente político fue atacado en plena vía pública. En medio del caos y los gritos, Uribe recibió un disparo que, según la Policía, fue efectuado por un menor de edad.

La rápida intervención de su esquema de seguridad y la atención médica inmediata salvaron su vida, pero el incidente dejó en evidencia los riesgos que enfrentan los líderes políticos y marcó un punto de alerta en la seguridad electoral del país.

En las últimas horas, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, reveló avances significativos en el proceso judicial, confirmando que los autores intelectuales del ataque estarían vinculados a la disidencia de las Farc conocida como Segunda Marquetalia. “Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado en términos de los determinados, pero eso está en investigación”, indicó Triana.

Las autoridades señalan como máximos responsables a Iván Márquez y José Manuel Sierra Sabogal, alias El Zarco Aldinever. Este último, según versiones preliminares, habría muerto en la frontera con Venezuela, aunque su deceso no ha sido confirmado. “No tenemos información que esté vivo o muerto… necesitamos evidencia para poder afirmarlo”, precisó Triana, dejando abierta la posibilidad de que continúe operando desde territorio venezolano.

Autoridades apuntan a Iván Márquez y ‘El Zarco’ como cerebros del atentado en Modelia

Hasta el momento, seis personas han sido judicializadas por su presunta participación. Entre ellas, Carlos Eduardo Mora, señalado como el conductor del vehículo que movilizó al menor antes y después del atentado; Katerine Martínez, acusada de entregar el arma; y Elder José Arteaga, presunto coordinador del ataque, detenido en Engativá. También fueron implicados William González, quien habría facilitado la huida del sicario en un segundo vehículo, y Cristian González Ardila, que tenía la misión de recoger al menor en motocicleta y decidió entregarse voluntariamente.

El menor de edad fue aprehendido cerca del parque El Golfito en Fontibón, gracias a una operación conjunta entre la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. El 4 de agosto, aceptó cargos por tentativa de homicidio y porte y tráfico de armas, lo que aceleró el proceso judicial. Su sentencia será leída el 27 de agosto y, según la legislación colombiana, la pena máxima que podría enfrentar sería de ocho años en un centro de internación para menores.

Mientras avanza la identificación y judicialización de los autores intelectuales, el caso sigue generando atención nacional.