Pablo Lescano, líder de Damas Gratis se pronunció ante los lamentables hechos ocurridos en el Movistar Arena

Lo que prometía ser una gran noche de cantos y alegría junto al grupo de cumbia villera, Damas Gratis, resultó siendo una tragedia. El concierto tuvo que ser suspendido debido a los disturbios presentados dentro y a las afueras del Movistar Arena entre barras de equipos, que iniciaron violentas riñas generando un caos total en el lugar.

Según informó el alcalde de Bogotá, producto de las violentas peleas una persona terminó perdiendo la vida. "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación“, aseguró Galán en su cuenta de X.

Mientras que en redes sociales, las personas que se encontraban dentro del Movistar anoche, empezaron a compartir los momentos en que ingresó una estampida de personas por la puerta 5 del lugar, tumbado las puertas y destruyendo algunas instalaciones. En otros, se logró ver como se atacan dentro de la localidad de platea, entre divididos grupos de gente, en otro sector de la localidad, se ven peleando con personas que se encontraban en el segundo piso.

¿Qué dijo Pablo Lescano de Damas Gratis sobre lo ocurrido en Bogotá?

Hasta el momento, por parte de los organizadores se comentó que Pablo Lescano y su banda se encontraban muy tristes por lo sucedido. Hace algunas horas, el vocalista se pronunció por medio de sus redes sociales, posteando una historia en donde se despedía del país.

“Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido”, fueron las palabras de Lescano junto algunas capturas de pantallas de sus fans colombianos, quienes le pedían disculpas por los lamentables hechos que opacaron la noche. En la mayoría de mensajes, los fans expresaban que era todo un sueño verlo a él y a la agrupación. Mientras tanto, no se ha anunciado la nueva fecha en la que Damas Gratis dará su show en el Movistar Arena.