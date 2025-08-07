El líder de la Guardia Albirroja de Santa Fe aseguró que no hubo garantías de seguridad en el concierto de Damas Gratis

Tras la batalla campal que se vivió en el Movistar Arena y sus alrededores minutos antes del concierto de Damas Gratis, el líder de la barra la Guardia Albirroja de Santa Fe, Diego González, aseguró que las peleas se pudieron evitar. El hincha aseguró que le advirtieron a la Secretaría de Gobierno de Bogotá las falencias en la seguridad, pero no los escucharon.

PUBLICIDAD

Lea también: En medio del paro en Boyacá, un paramero le cantó la tabla a la ministra Irene Vélez: “no vamos a esperar el cuentico ese del mínimo vital”

En entrevista con W Radio, el líder de la barra informó que el 15 de julio le advirtieron a la Secretaría de Gobierno el riesgo del evento en el Movistar Arena, ya que se estaban vendiendo boletas de forma libre y sin ninguna discriminación por hinchadas. El sujeto aseguró que, a su forma de ver, fue irresponsable la manera en la que vendieron las boletas y que no tomaron las medidas de seguridad necesarias.

Adicionalmente, González también aseguró que en los accesos al Movistar Arena no hubo presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá y no existieron controles de seguridad necesarios. El líder de la barra aseguró que eso generó las riñas y las evidentes imágenes de mujeres y hombres peleando con cuchillos al interior del recinto.

Los disturbios en el Movistar Arena dejaron una persona fallecida

Según informó el alcalde de Bogotá, producto de las violentas peleas al interior del Movistar Arena una persona terminó perdiendo la vida. "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación“, aseguró Galán en su cuenta de X.

El hombre fallecido hacía parte a la Guardia Albirroja y fue identificado como Sergio Blanco; por esto, González le exige a las autoridades una investigación a fondo para dar con el conductor del vehículo que atropelló a su compañero y que agravó aún más la situación en le Movistar Arena de Bogotá.