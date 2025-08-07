Una persona falleció en medio de la batalla campal antes del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá

Lo que iba a ser una noche de celebración en un histórico concierto de la banda de cumbias argentina Damas Gratis, terminó en una batalla campal entre supuestos hinchas de varios equipos de Colombia, quienes generaron la cancelación del concierto. La situación se salió de control en pleno Movistar Arena de Bogotá a solo minutos del inicio del concierto y el alcalde Carlos Fernando Galán entregó un balance de la situación.

Según informó el alcalde de Bogotá, producto de las violentas peleas al interior del Movistar Arena una persona terminó perdiendo la vida. "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación“, aseguró Galán en su cuenta de X.

Sumado a esto, Galán aseguró que varias personas resultaron heridas y fueron atendidas en varios centros hospitalarios de la ciudad. De igual forma, aseguró que hará una reunión con “los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá para que me presenten un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar“.

Asistentes al concierto denuncian graves falencias en la logística y seguridad del evento

En redes sociales varias personas que desde adentro reportaron lo que estaba pasando en el Movistar Arena denunciaron que las peleas entre los supuestos barristas empezaron desde la fila afuera del recinto y aseguraron que ni la logística ni la Policía Nacional controlaron la situación.

De igual forma, varias imágenes y vídeos difundidos en redes sociales han dejado en evidencia que algunas personas ingresaron armas blancas al Movistar Arena, demostrando que los puestos de control para el ingreso fallaron al momento de requisar a las personas.

Finalmente, el concierto fue aplazado y desde la entidad promotora no han dicho si se reprogramará o qué pasará con lo que iba a ser el concierto más grande e importante de Damas Gratis en Bogotá. Se espera que en las próximas horas se den más detalles al respecto.