Así fue el momento en el que se desataron peleas previas al concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena

Este 6 de agosto, cumpleaños de Bogotá, llegaba la agrupación argentina de cumbia Argentina, Damas Gratis, para darle uno de sus mejores shows en la ciudad a Bogotá. No obstante, el concierto tuvo que ser cancelado tras presentarse disturbios dentro de la arena entre presuntos barristas.

En redes sociales, las personas que se encontraban dentro del Movistar, empezaron a compartir los momentos en que ingresó una estampida de personas por la puerta 5 del lugar, tumbado las puertas y destruyendo algunas instalaciones del lugar. En otros, se logro observar como se atacan dentro de la localidad de platea, entre divididos grupos de gente, en otro sector de la localidad, se ven peleando con personas que se encontraban en el segundo piso.

Estas personas que entraron de forma violenta llevaban consiga armas corto punzantes y todo elemento que se les cruzar en el camino, así se vivió toda una batalla campal, en donde volaban golpes, sillas y todo tipo de elementos. Por su parte, Pablo Lescano y su banda expresaron que están muy tristes por lo sucedido, según afirmaciones de los organizadores del evento.

Hechos como este no solo comprometen la seguridad de los asistentes, sino que también empañan el trabajo logístico de los promotores y dañan la reputación de escenarios culturales como el Movistar Arena. Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para la presentación.

Cabe resaltar, que este genero musical, la cumbia villera, ha sido adoptada por parte de las barras bravas en varios países de Latinoamérica, hasta la creación de temas musicales dedicados a equipos y jugadores. Músicos de este genéro, como el líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, también han mostrado su pasión por el fútbol, consolidando el vínculo entre ambos mundos.