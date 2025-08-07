Así quedó el Movistar Arena tras los actos de vandalismo previo al concierto de Damas Gratis

El concierto de la banda argentina, que se iba a realizar la noche del 6 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá, tuvo que ser pospuesto tras una serie de enfrentamientos protagonizados por grupos de hinchas que ingresaron de forma violenta al recinto.

Uno de los momentos más alarmantes ocurrió en la puerta cinco del coliseo, donde según múltiples registros en video, se ve a varias personas encapuchadas derribando estructuras, dañando vidrios y forzando su entrada.

Uno de los videos más impactantes fue difundido por el creador digital Migue, conocido por hablar de conciertos y eventos culturales. En su publicación expresó su indignación: “Unos desadaptados de alguna barra están destruyendo el Movistar Arena, y no hay presencia policial. Qué tristeza que un show tan esperado termine así, con la seguridad en cero y todo el esfuerzo del promotor echado a perder”.

Además de los destrozos materiales, varios asistentes denunciaron la falta de reacción inmediata de las autoridades, lo que permitió que el desorden escalara. Como resultado, la organización del evento decidió cancelar la presentación de la noche. Aún no se ha informado si el concierto será reprogramado, pero este episodio genera preocupación sobre la seguridad en futuros espectáculos masivos en la ciudad.