Alejandro Estrada habló de lo difícil que ha sido su ruptura con Dominica Duque, “se siente, se extraña”

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los ‘realities’ más conocidos en Colombia, pues durante varios años ha hecho parte de las noches del Canal RCN, contando con todo un grupo de celebridades quienes dan a conocer sus conocimientos culinarios. Sin embargo, más allá de mostrar sus habilidades, también dan de que hablar por las amistades, enemistades e incluso los amoríos. Uno de los que más dio de que hablar tuvo como protagonistas a Alejandro Estrada y Dominica Duque, quien hace pocas semanas confirmaron su ruptura.

Desde antes de que iniciara la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ 2024, los rumores por un posible amorío entre Alejandro y Dominica se hicieron presentes y con el paso de los capítulos la conexión y coqueteo entre ellos terminó siendo más que evidente, confirmando tiempo más tarde su noviazgo.

Si bien, durante varios meses mostraron lo enamorados que estaban, compartiendo viajes, proyectos y demás momentos, lo cierto es que desde hace varias semanas sus pocas apariciones juntos levantaron rumores por una posible ruptura que posteriormente fueron confirmados por Alejandro Estrada, con un especial mensaje que dejaba claro que a pesar de no estar juntos el cariño sigue más que presente.

Aunque Dominica ha sido quien ha tratado de no referirse en gran medida a este tema, en medio de una entrevista para el Canal RCN, Estrada aseguró que esta ruptura no ha sido sencilla para él, buscando encontrarse de la mejor manera: “Todo está muy bien y desde que todo concluya de la manera más bonita nos da tranquilidad; fácil no es, obviamente se siente, se extraña, pero se va entendiendo que las cosas pasan por algo. Ella es preciosa y siempre le voy a desear lo mejor (…) Me estoy conociendo en la soledad, es importantísimo también conocerla y entenderse con ella”.

¿Caterin Escobar y Mario Yepes de ‘MasterChef Celebrity’ tiene una relación?

Antes de que iniciara ‘MasterChef Celebrity’ 2025, los rumores por una relación entre Mario Yepes y Caterin Escobar se hicieron presentes, luego de que se evidenciaran fotos de ambos en medio de un restaurante bastante cercanos. Así como también las reacciones durante sus fotos de amor y cariño.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o negado este tema, lo cierto es que se encontrarían viviendo un idilio de amor, el cual ha sido aplaudido por varios de sus seguidores y compañeros de ‘MasterChef’.