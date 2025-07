Dominica Duque, de ‘MasterChef’, confesó el motivo de su ruptura con Alejandro Estrada

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de entretenimiento que con el paso de los años ha logrado adquirir una amplia visibilidad, estando presente durante 10 años a través del Canal RCN. Durante la pasada versión quienes dieron de que hablar son, precisamente, Dominica Duque y Alejandro Estrada, debido a la cercanía con la que contaron, tanto así que semanas más tarde terminaron confirmando su noviazgo.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Expresentadora de RCN mostró lo que no se ve al aire en ‘MasterChef Celebrity’

Durante la confirmación de Estrada como nuevo participante de ‘MasterChef Celebrity’ fueron varios los comentarios al respecto, teniendo en cuenta que meses atrás había sido el centro de la polémica, luego de que su exesposa Nataly Umaña iniciara un amorío con Melfi dentro de ‘La casa de los famosos’ y mientras seguía casada con el actor.

Sin embargo, esta compleja etapa finalizó para él, dándose una nueva oportunidad en el amor con Dominica Duque, pues luego de conocerse en el ‘reality’ decidieron formalizar su relación, donde Estrada la acompañaba en varios de sus proyectos y viceversa. Las dudas empezaron a aparecer, luego de que dejaran de compartir juntos a través de las redes sociales, ya que son bastante activos.

Ante las preguntas de sus fans, Alejandro confirmó su ruptura con Dominica sacando a flote varias de las cualidades con las que cuenta la presentadora de RCN y demostraron que su ruptura se dio en los mejores términos posibles. Si bien, Duque optó por guardar silencio, recientemente estuvo haciendo parte del programa ‘Buen día, Colombia’, refiriéndose a este tema y dejando claro que su noviazgo duró lo que tenía que durar:

“Estoy tranquila. Ya hace un tiempo pasó, tuvimos una relación muy bonita y todo dura lo que tiene que durar y termina cuando tiene que terminar, pero para aclarar dudas todo fue en superbuenos términos, no hay misterio (...) ¿Qué tercero en cuestión? Cero, es a veces cuando las cosas se acaban pacíficamente Fue en buenos términos. No hay morbo, no hay misterio, no hay terceros. ¿Qué terceros van a haber? Cuando las cosas terminan pacíficamente, la gente siempre quiere buscar algo más, pero no lo hay. No hubo motivo oculto, simplemente es lo que es (…)

Cuando el amor se acaba, se termina. No es necesario buscar culpables ni ver otras cosas. El amor cambia, se transforma, y la vida de cada uno sigue su curso. No es que no haya cariño, lo hay, pero ya no es el mismo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Dominica Duque, de ‘MasterChef Celebrity’.