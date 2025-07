Alejandro Estrada dedicó sorpresivas palabras a Dominica Duque tras su ruptura, “No todo tiene que terminar”

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de entretenimiento que hace parte de la parrilla de contenidos del Canal RCN, enfocándose en demostrar las habilidades culinarias de todo un grupo de celebridades quienes buscan llevarse el premio de los 200 millones de pesos y convertirse así en el mejor cocinero de la temporada. Durante la pasada versión, además de sus habilidades gastronómicas, también nació el amor, pues Estrada y Duque iniciaron un amorío.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Yepes habría confirmado rumores de noviazgo con Caterin Escobar de ‘MasterChef’; no ocultó sus sentimientos

La versión 2024 de ‘MasterChef Celebrity’ trajo consigo que varias celebridades se reunieran en una misma cocina, formando así enemistades, pero también fuertes lazos. Uno de los momentos que más dio de que hablar tuvo que ver con la cercanía entre Alejandro y Dominica, quienes demostraron la química con la que contaban que semanas más tarde se terminó confirmando su relación.

Si bien, durante varios meses la pareja se mostró bastante cercana, acompañando en diferentes proyectos y demostrando lo enamorados que estaban, lo cierto es que hace pocas semanas Estrada confirmó su ruptura con la presentadora del Canal RCN, asegurando que habían decidido tomar caminos diferentes deseándose lo mejor, pues su relación finalizó en los mejores términos.

Sin embargo, los rumores estuvieron más que presentes, pues se aseguró que el motivo de la ruptura entre Estrada y Dominica habría sido por una tercera persona, donde el nombre de Sebastián González se hizo presente, siendo él su compañero de set en Noticias RCN.

Aunque ambos en principio optaron por guardar silencio frente a este tema, recientemente Alejandro Estrada quiso referirse a este tema asegurando: “Hay personas que inventan cualquier cosa, nuestra relación fue muy bonita y siempre la manejamos con respeto, terminamos por cosas nuestras, momentos de vida diferentes, no por terceros. No todo tiene que terminar mal para ser real, me llevo los mejores recuerdos y aprendizajes, Dominica Duque”.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Estrada de ‘MasterChef Celebrity’?

Alejandro Estrada, conocido por su participación en ‘MasterChef Celebrity’, tiene un solo hijo. Su hijo se llama Tomás y es fruto de una relación anterior a su matrimonio con la también actriz Nataly Umaña. Se sabe que Tomás vive con su madre en Francia y que Alejandro Estrada mantiene una buena relación con él, a pesar de la distancia, y también con la mamá de Tomás, quien es una empresaria.

PUBLICIDAD

Durante su matrimonio de más de 10 años con Nataly Umaña, ellos decidieron de mutuo acuerdo no tener hijos.