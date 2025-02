Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’ mostró que la distancia no es problema en su amor con Alejandro Estrada

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de entretenimiento del Canal RCN que este 2025 cumple siete temporadas al aire, encargándose de elegir a un amplio grupo de famosos, quienes llegarán a mostrar sus conocimientos y habilidades en la cocina y desde la preparación de diferentes recetas. Pero, una de las participantes que se terminó destacando en la pasada temporada fue Dominica Duque, quien mostró que la distancia no es problema en su amor con Alejandro Estrada.

Dominica fue blanco de diferentes críticas a lo largo del programa, no solo por parte de algunos televidentes, sino también por parte de sus compañeros, pues varios pusieron sobre la mesa el hecho de que en varias ocasiones se salvara de salir de la competencia, ante improvisadas situaciones.

¿Cómo inicio el noviazgo de Alejandro Estrada y Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’?

Lo cierto es que desde el inicio de ‘MasterChef Celebrity’, los acercamientos entre Dominica y Alejandro terminaron siendo más que evidentes, donde las palabras bonitas del actor, terminaron ilusionando a los seguidores de la presentadora, tanto así que días más tarde se terminó confirmando su noviazgo.

Actualmente, los exparticipantes de ‘MasterChef Celebrity’ llevarían más de cinco meses de noviazgo, en los que han sabido apoyarse en cada uno de sus proyectos, pero también viviendo juntos conciertos, viajes y demás momentos en pareja. Sin embargo, con la fecha de Amor y amistad las muestras de cariño se hicieron evidentes, ya que Alejandro se encuentra alejado de Colombia, mientras que Dominica sigue llevando al pie de la letra su rol como presentadora del Canal RCN.

Dominica y Alejandro aprovecharon para hacerse algunos regalos a la distancia, por su parte el actor le realizó una carta expresándole su amor y en la que se lee: “Te amo, por darle un gran giro a mi vida. Por tierna, cariñosa. Amo tu profesionalismo, tu belleza, tu espontaneidad, tu alegría, tu sinceridad, tu educación, pero sobre todo amo a esa niña linda extremadamente respetuosa que me presta Dios y la vida en mi camino”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Alejandro Estrada.

Horas antes, Dominica mostró una serie de imágenes de la serie de momentos que ha vivido con el actor y añadiendo: “The story of my life. I take her home”, que traduce “La historia de mi vida, la llevo a casa”.

