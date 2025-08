Ana Karina Soto salió de Colombia para reencontrarse con su esposo, Alejandro Aguilar, ¿en duda su regreso?

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana, pues luego de su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’, del Canal RCN llegó a formar parte del medio de comunicación como presentadora de sección de entretenimiento de noticias y posteriormente se convirtió en una de las figuras más destacadas en ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana express’. Sin embargo, los últimos días no han sido fáciles para ella, pues se conoció que durante un tiempo su pareja, Alejandro Aguilar, debe estar radicado en México.

Ana Karina y Alejandro lleva de alrededor de 15 años juntos, apoyándose en sus diferentes proyectos. El actor, por un lado, con su presencia en la televisión y también en el teatro, mientras que la presentadora siendo una de las principales figuras del Canal RCN. Pero más allá de sus compromisos laborales, lo más importante para ambos es su familia, especialmente, su hijo Dante, quien fue un sueño cumplido para ambos.

Sin embargo, desde hace unos meses se conoció que Alejandro Aguilar abandona Colombia durante algún tiempo, pues hará parte de una nueva producción que se encuentra en rodaje en México, motivo por el que se encuentra allí radicado. Si bien, contó con el apoyo de Ana Karina, desde su salida de Colombia los días no han sido fáciles, ya que siempre han sido una familia muy unida, teniendo contacto a través de mensajes y videollamadas.

El pasado 19 de junio se dio su despedida, pero ahora casi dos meses después, la presentadora de RCN viajó a México en compañía de su hijo, Dante, para pasar días junto al actor y aprovechar en familia de conocer algunos lugares. El momento de su reencuentro fue compartido a través de sus redes sociales, donde evidenció su emoción, sellando este especial momento con un beso.

Asimismo, en otro de los videos, Ana Karina Soto mostró que ahora el problema no es la distancia, sino la disputa por quién se queda más tiempo con Alejandro, pues en medio de un momento en pareja llegó su hijo Dante, pidiendo estar un mayor tiempo entre papá e hijo, donde las risas no faltaron: “Llegó Alejo y Armando me hizo una broma, jajaj de mi cara y mi grito hablamos después (...) Jajajaja hay que compartirlo Dante Aguilar Soto".

¿Por qué Ana Karina Soto no tuvo más hijos?

Ana Karina Soto en pasadas ocasiones ha dejado claro que si deseó tener más hijos, sin embargo, los intentos fueron fallecidos e incluso sufrió una dolorosa perdida, motivo por el cual tanto ella como su pareja desistieron de agrandar la familia, demostrando el amor que se tienen y siguiendo adelante con cada uno de sus proyectos.