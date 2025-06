Ana Karina Soto de RCN celebró aniversario sin su esposo; aunque le dio amoroso regalo que llegó hasta México

Hace 45 años, el municipio de Ocaña en Norte de Santander vio nacer a una de las presentadoras más talentosas del país, Ana Karina Soto, mujer que hoy hace parte ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana Express’, que dio de qué hablar por la manera en la que celebró su aniversario a pesar de que su esposo no está en tierras cafeteras.

Hace solo semanas, Soto dejó atónitos a sus seguidores luego de realizar unas historias en Instagram en las que dio a conocer que su alma gemela y padre de su hijo Dante, el actor Alejandro Aguilar, partiría hacia México para enfocarse en un proyecto del cual tiene varias expectativas y que, entre otras cosas, enriquecerá su curriculum y carrera.

A pesar de que miles de kilómetros los están separando, Soto no quiso pasar en alto una de las celebraciones más importatens de su vida, el aniversario con Alejandro y por ello hizo una emotiva publicación en Instagram en la que puso un hermoso carrete fotográfico y expresó:

“Hoy no es una fecha especial… Solo es un día más para agradecerle a Dios, a la Vida y a la virgencita por estos Más de 15 años juntos… Amándonos, retándonos, soñando, creciendo y sobreviviendo a tu terquedad, tu intensidad, tu estricta disciplina que a veces me saca canas, pero que me enamora cada día más y más“, expresó Ana Karina.

“Eres un gran compañero, mi cómplice, mi mejor plan, el papá más increíble y el hombre más apasionado y disciplinado que conozco. Me siento tan orgullosa de ti, de lo que haces, de lo que eres, de lo que has logrado, de cómo persigues tus sueños sin miedo. Te extraño muchísimo… pero te espero, como siempre, con amor, con admiración y con ganas“, añadió la nortesantandereana.