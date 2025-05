Ana Karina Soto volvía a referirse sobre el acoso que está recibiendo por comentario hacia la Toxicosteña

Tras la eliminación de Karina García de ‘La Casa de los Famosos el pasado domingo, pasó por el set de ‘Mañana Express’ y ‘Buen Día Colombia’, donde habló de toda su experiencia y se puso al día de todo lo que sucedió mientras ella estaba en el reality. A partir de esa entrevista se destaparon varias bombas, pero también le quedaron problemas a Ana Karina Soto por un comentario que hizo al aire.

Karina no salió en los mejores términos de la casa, pues en el transcurso de la semana, todos sus compañeros se pusieron de acuerdo en que querían que saliera ella y el público finalmente eligió ese resultado. Una de las peleas era con La Toxicosteña, quien la acusó de no poder tener una amistad con los hombres, sin tener intimidad con ella.

Esta escena fue el tema de debate en el programa ‘Buen día, Colombia’ en el que trabaja Soto, quien al aire aseguró que ‘La Toxi’ está enamorada de Altafulla y que no quiere expresar sus sentimientos, algo que le hizo ser víctima de varios ataques y comentarios ofensivos de los que se defendió.

“Hoy me siento profundamente triste y asustada. En 25 años de carrera como presentadora, nunca había vivido una situación como esta. Hice un COMENTARIO en uno de los programas que conduzco, sin ninguna mala intención, como parte de la dinámica de debatir situaciones y comportamientos que vemos en “La Casa de los Famosos Colombia”. Jamás imaginé que eso desataría una ola de ataques, ofensas, insultos, odio y hasta amenazas hacia mí y mi familia" expresó la mujer.

Añadiendo: “Me duele, me angustia y, sobre todo, me sorprende. Siempre he hecho mi trabajo con mucho respeto, amor y profesionalismo. No me mueve el morbo, ni el escándalo, ni la cizaña, ni la falta de respeto, y mucho menos el odio, sino la responsabilidad de comunicar y entretener, con credibilidad y respeto desde el amor.”