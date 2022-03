Se ha revelado la dura enfermedad que padece Laura Acuña y Ana Karina Soto

Laura y Ana Karina son una de las presentadoras más reconocidas y queridas en el mundo del entretenimiento nacional, sin embargo, muchos no conocíamos la parte más personal y sobre todo de salud de cada una de ellas, pues la mayoría del tiempo las conocemos por su trabajo profesional.

Ahora se ha conocido lo que padecen las dos presentadoras colombianas que les causa gran dolor y que incluso puede llevarlas hasta la infertilidad “Se llama endometriosis y a raíz de mi experiencia encontré que muchas mujeres la padecen. Es crónica, no se quita, es dolorosa, incapacitante y genera infertilidad. Es una enfermedad a la que no le han parado bolas como se debería, porque sí es una enfermedad que le cambia a uno la vida, pero no es una enfermedad terminal, por decirlo así. Pero es casi igual de grave, es decir, casi, porque psicológicamente lo va matando a uno y físicamente no se imaginan los dolores tan impresionantes que uno padece” aseguro Laura Acuña cuando fue entrevistada por La W, añadiendo que prácticamente Helena, su primer hija, fue un milagro “Lloraba todos los meses. Fueron 3 años y medio sintiendo envidia con cada mujer que podía tener bebé y yo no. Era una frustración, esa sensación de frustración es muy grande, pero cuando decidí ‘botar la toalla’ llegó Helena. Al comienzo, no lo creía porque siempre era falsa alarma”

Por el lado de Ana Karina, estos dolores hasta le han impedido salir de la casa pues precisamente el cumpleaños de Salvador, el hijo menor de Carolina Cruz, tuvo una crisis de esto “Ese día estuve bastante enfermita, ustedes saben que tengo un problema de endometriosis y adenomiosis, y justo ese día no estaba en condiciones de salir de la casita” terminó por decir la presentadora,