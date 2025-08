Sebastián Caicedo confesó cómo su esposa le cambió la vida tras atravesar oscuros momentos

Sebastián Caicedo es un actor y empresario, quien cuenta con una experiencia de más de 10 años en la industria del entretenimiento, destacándose así en diferentes producciones. Sin embargo, una de las mayores polémicas tuvo que ver con su sonada separación con Carmen Villalobos tras 13 años de relación. Aunque este fue uno de los episodios más complejos para la vida del caleño, volvió a encontrar el amor en Juliana Diez, con quien se casó hace pocos meses.

Luego de confirmar su separación en el año 2022, Carmen y Sebastián tomaron caminos separados, demostrando que su divorcio era un tema privado del que pocos detalles desean revelar. Sin embargo, luego de varios meses, el actor fue quien decidió referirse a este tema, asegurando que tuvo depresión e incluso pensó en quitarse la vida tras su separación.

Posteriormente, llegó a una iglesia de la mano de uno de sus amigos donde conoció a Juliana Diez, con quien conectó desde el primer momento y tras un tiempo de conocerse oficializaron su noviazgo que meses más tarde los llevó a casarse, dejando en evidencia que Juliana fue un gran apoyo en el difícil momento que atravesaba, así como lo mencionó durante su entrevista par ‘Sinceramente Cris’:

“Si es bueno dejar el pasado atrás (...) Quiero cosas nuevas con mi esposa (...) Ha traído paz, tranquilidad, amor, no solo de pareja, sino amor de Dios. Cuando me preguntan que es lo que más me gusta de ella, es que me acerca a Dios, es una mujer muy sabia, ha tenido la fortuna de haber nacido en un hogar cristiano y es una mujer que ama el hogar, que está por encima de sus empresas, por encima del dinero, de la fama. Ella me ha enseñado que podemos ser uno al seguirlo a él, pero eso no significa olvidarte de todo lo demás y volverte fanático, es que si sigues a Dios vas a prosperar (…) Juli tiene el don de la palabra, tiene una comunidad de más de 500 mujeres, ella es conferencista (…) Dios hizo que nos conociéramos e hiciera que mi fe sea más grande”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Sebastián Caicedo.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento del papá de Sebastián Caicedo?

El padre del actor Sebastián Caicedo falleció en noviembre de 2023. Aunque la familia no ha revelado la causa exacta y detallada del deceso, se sabe que el padre del actor padecía desde hacía varios años una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

El propio Sebastián Caicedo había mencionado públicamente la delicada salud de su padre, indicando que era un paciente crítico con esta afección respiratoria, lo que generaba especial cuidado en el contexto de enfermedades como el coronavirus. Su fallecimiento fue un duro golpe para el actor, quien lo despidió con emotivos mensajes en sus redes sociales.