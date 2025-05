Sebastián Caicedo confesó que pensó en quitarse la vida tras separación con Carmen Villalobos, “tenía muchos miedos”

Sebastián Caicedo es un actor y empresario colombiano, que inició su carrera en la actuación a los 14 años. Es conocido por su participación en telenovelas como ‘Niños ricos, pobres padres’, ‘Nadie es eterno en el mundo’ y en series como ‘El Señor de los Cielos’ y ‘El Chema’. Además, el caleño se dio a conocer por su relación de más de doce años con la también actriz Carmen Villalobos.

El caleño con el paso de los años ha logrado construir una amplia carrera en la actuación que lo ha llevado a convertirse en una figura reconocida dentro de la industria del entretenimiento. Motivo por el cual su ruptura con Carmen Villalobos terminó desatando toda una polémica, lo que trago consigo que Caicedo se ausentara de las redes sociales.

Aunque actualmente, el caleño enfrenta una nueva etapa de su vida, esta vez volvió a encontrar el amor en Juliana Diez, una empresaria quien se robó su corazón. Pero, en medio de sus diferentes proyectos, Sebastián se sinceró en medio de una entrevista para contar sobre los procesos de depresión y de ansiedad que vivió y como Dios fue su salvación.

“Él me encontró, yo me iba a colgar de un árbol en la finca. Empezaron a venir muchos problemas, problemas de pareja en ese momento y eso me llevó a la peor oscuridad de mi vida, mi mayor desierto. Yo tuve pensamientos suicidas, tenía muchos miedos de enfrentar al mundo y que el mundo supiera que mi relación había terminado, ser señalado, ser acusado y entré en esa depresión.

Cuando sale a la luz buscaron obvio una tercera persona no encontraron, por allá en Miami dijeron que yo era gay. Ahora, sé que mi valía no está sobre las redes sociales y me podrán decir lo que quieran y nunca me van a afectar, pero en ese momento me dolió que inventarán tantas cosas“, fueron las declaraciones que añadió Sebastián Caicedo en conversación con Alejandro Baena.

¿Cuántos hijos tiene la pareja de Sebastián Caicedo?

Sebastián Caicedo hace pocos meses contrajo matrimonio con Juliana Diez, pero antes de su unión, la empresaria hace varios años se convirtió en madre y actualmente su hijo estaría sobre sus 7 años de edad. Cabe resaltar que el motivo de su separación con el padre de su hijo habría sido por una infidelidad.