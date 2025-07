Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’, mostró su molestia con ‘Epa Colombia’ por este motivo, “no es la manera”

Yina Calderón es una creadora de contenido y empresaria colombiana, quien se ha destacado principalmente por su participación en algunos ‘realities’ como lo son ‘Protagonistas de nuestra tele’ y el más reciente ‘La casa de los famosos’. Si bien, en ninguno de los dos se ha llevado el premio mayor, lo cierto es que se ha convertido en una de las participantes más polémicas a lo largo de los mismos, sin dejar de lado, que ha desatado varias críticas a través de las redes sociales debido a su “sinceridad” frente a otras figuras del entretenimiento.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Yina Calderón confesó los problemas que la hicieron dejar su casa en barrio de Bogotá

Si bien, la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ llegó a su fin hace varias semanas, lo cierto es que una de las situaciones que más ha marcado a Calderón ha sido enterarse de que ‘Epa Colombia’ fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

Aunque para aquel momento Calderón dejó claro que una de las primeras cosas que haría sería visitar a su amiga ‘Epa Colombia’ en la cárcel, esto hasta el momento no se ha dado y en medio de las críticas por una supuesta molestia de Daneidy en un primer momento dejó claro que la empresaria de las keratinas no se encontraba bien emocionalmente, motivo por el cual solo deseaba ver a su familia.

Sin embargo, recientemente Alerta compartió una imagen en compañía de ‘Epa Colombia’ desatando diversas reacciones, entre ellas la de Yina Calderón, quien añadió a través de sus redes sociales: “La verdad estoy un poco triste sobre ese tema, porque siento que no es la manera, de actuar. Resulta y pasa que yo siento que he estado para la ‘Epa’, desde que me enteré de que estaba en la cárcel, yo siempre he estado para ella, pero, pues, ha estado aceptando toda clase de visitas y la mía no. Yo siento que he estado firme a mí, no me interesa ir a visitarla como para grabarla, sino de verdad de corazón, pero siento que no es la manera como ella está actuando conmigo y no porque haya recibido a Alerta, yo amo al maestro, me encanta o sea a mí me negó el acceso porque según ella entró en depresión y todo eso”.

¿Cuántos millones le habría pagado RCN a Yina Calderón por ‘La casa de los famosos’?

La hermana de Yina Calderón, en medio de una entrevista con Yaya Muñoz, aseguró que el Canal RCN le pagó a Calderón el salario de un senador de la república, siendo este alrededor de 48 millones de pesos.

“No sé si pueda decir la cifra por el contrato que tenemos, hay cosas que no se pueden decir, pero más o menos mensual gana más lo que gana un senador (…) Ese dinero lo utilizamos para las cosas de Yina y otras cosas que hay afuera”.