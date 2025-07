¿Conspiración en su contra? Yina Calderón reveló que hay manos oscuras detrás de la dura condena de ‘Epa Colombia’

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más conocidas en plataformas digitales, pues luego de su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’, logró alcanzar una mayor visibilidad. La también empresaria regresó a la televisión para ser parte de ‘La casa de los famosos’, donde logró destacarse por su franqueza y sensibilidad. Sin embargo, mientras que se encontraba siendo parte del ‘reality’ su gran amiga y también influencer ‘Epa Colombia’ fue privada de su libertad y ante las más recientes palabras de

Uno de los golpes más difíciles para Yina al salir de ‘La casa de los famosos’ tuvo que ver con la noticia de que su amiga ‘Epa Colombia’ fue condena a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público. En medio de lágrimas, la creadora de contenido aseguró que haría todo lo posible por ayudar a la empresaria de las keratinas e incluso segur manteniendo vigente su nombre a través de las redes sociales.

Aunque se conoció que Corte Suprema ratificó la condena de ‘Epa Colombia’ y en medio de la alocución presidencial, Petro se refirió nuevamente a la empresaria pidiendo al Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre acciones frente a su caso: "“Ayúdeme a sacar a Epa. Que no viva en una celda, cómo así que no se puede, pero ese señor que mató a una niña, lo condenaron, sí, pero en una celda de oro. ¿Cuál es la justicia?"

Horas más tarde, el mencionado mensaje fue compartido por la pareja de ‘Epa Colombia’, Karol Samantha, pero quien tampoco dudó en reaccionar fue, precisamente, Yina Calderón, asegurando: “Ustedes pueden creer que la Suprema Corte otra vez le negó la tutela a ‘Epa Colombia’ y le ratificó la condena. Vea mi quito una teta, si no hay alguien detrás de esto. A mí no me crean tanto criminal que hay en la calle, tanto bandido suelto y la ‘Epa Colombia’ comete un error, porque lo cometí, pero pónganla a trabajar todas las tardes en el TransMilenio, denle casa por cárcel, que haga labor social.

Pero la chimba, si no hay alguien detrás de esto, viendo a ‘Epa’ allá, allá metida, recuerden que los humillados después serán enaltecidos. Qué dolor me da por mi amiga". Asimismo, Calderón pidió a Gustavo Petro tomar acciones frente a la condena de ‘Epa Colombia’ asegurando que debe ponerse la mano en el corazón, ya que es una buena mamá, hija y amiga.