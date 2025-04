Yina Calderón y ‘La Jessu’ protagonistas de acalorada discusión en ‘La casa de los famosos’; suspendieron la transmisión

‘La casa de los famosos’ noche tras noche sigue estando presente en los hogares colombianos a través de la transmisión del Canal RCN, donde las polémicas, lágrimas y amoríos siguen más que presentes.

Durante la noche del 23 de abril, el jefe sorprendió a los participantes, luego de realizar la dinámica de las manzanas, donde los famosos tenían beneficios, expulsión, nominación e incluso el poder de reintegrar a un exparticipante, anuncio que fue dado a conocer por parte de ‘La Toxi’, quien sin pensarlo mucho eligió a ‘La Jessu’.

Ante el hecho, la creadora de contenido durante el día mostró su emoción y durante la emisión en vivo del 24 de abril se dio su ingreso oficial, donde los abrazos, besos y palabras para los integrantes de ‘La casa de los famosos’ no faltaron, sin embargo, la influencer terminó ignorando a Yina Calderón, para posteriormente dejar claro que necesitaba decirle algo:

“Yina te voy a decir algo, hay algo en ti que admiro y es como puedes dormir tranquila teniendo dos caras, te voy a pedir encarecidamente que el tiempo que yo esté en la competencia no me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia, ok y como desde que yo estaba nadie te podía decir nada por qué ya era guerra declarada, entonces o usted me saca a mí o yo la saco a usted, listo. En definitiva, vos no sos amiga de nadie, fingidora", fueron las declaraciones de ‘La Jessu’.

Sin embargo, Yina Calderón no se quedó callada y reiteró: “Recuerda que yo a ti no te voy a dar importancia y que tú acabas de llegar, que yo no te voy a dar el foco que estás buscando porque para estar a mi nivel te faltan años luz y me arrepiento de haber dicho que qué buena oportunidad le estabas dando a ella tóxica, así que yo jamás voy a ser enemiga tuya porque tú a mí no me das el nivel, te recuerdo por qué te echaron, no vas a venir a qué yo te dé foco”.

Sin embargo, los gritos fueron los protagonistas, a tal punto que ‘La Jessu’ y Yina Calderón terminaron que estando bastante cerca, donde la situación pasó a un mayor nivel de grosería, donde Yina reiteró: “No me toques” y también “Suéltame, a mí me respeta esta babosa”, “Tócame, tócame si eres capaz”. Ante la acalorada situación, el jefe tuvo que intervenir pidiendo respeto por su casa, cortando la transmisión en vivo.