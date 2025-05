Yina Calderón se puso la ‘diez’ y ayudará a Epa Colombia con uno de sus lucrativos negocios

El pasado 27 de enero, funcionarios del CTI de la Fiscalía se dirigieron a un reconocido local comercial de queratinas en el barrio Restrepo en Bogotá, a dar captura de la influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘La Epa Colombia’. Una de sus mejores amigas, Yina Calderón, le hizo recientemente una promesa que pretende cumplir mientras ella está en El Buen Pastor.

Son cinco años y dos meses los que tendrá que cumplir de condena Barrera Rojas, debido a los delitos de delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio público de transporte colectivo que le impuso la Corte Constitucional, que incluso le impiden optar por el beneficio de casa por cárcel, algo de lo que recientemente habló su abogado Francisco Bernate, quien dijo que su defendida está siendo víctima de una supuesta “discriminación”.

“A ellas no las pueden juzgar como si no fueran una pareja del mismo sexo. No son una pareja donde hay un papá y una mamá, así no funciona. Ojalá y esto tenga eco, todo es muy innovador, y en un poder judicial conservador no es tan fácil, pero hay que intentarlo. (...) Es una discriminación de género, cómo le van a negar la prisión domiciliaria diciendo que la madre puede hacerse cargo del hijo si en una pareja como esta esos roles de padre y madre no están presentes, es de otra forma”, afirmó Bernate.

Tras toda esta situación y tras salir de ‘La Casa de los Famosos’, Calderón quedó totalmente afectada, ya que el estar encerrada 24/7 en el set de ‘Nuestra Tele’, le impidió conocer la situación de su amiga. Pero ya afuera decidió hacerle una fuerte promesa a ‘La Epa’ para que su figura en redes no caiga y así mantener a flote sus redes y empresas.

“Te mantendré vigente hasta que salgas de ese lugar, amiga, y tranquila, que ya pronto iré a verte”, manifestó Yina por medio de una de sus historias en su cuenta de Instagram, donde acumula 574.000 seguidores.

