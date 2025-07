Novia de ‘Epa Colombia’ habló de los reclamos que está recibiendo la empresa de keratinas, “que les devuelvan la plata”

‘Epa Colombia’ es una de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia, pues en el año 2018 saltó a la fama con la canción que lleva su mismo nombre, dando de que hablar en las redes sociales. Sin embargo, años más tarde y con el fin de seguir ganando visibilidad en plataformas, realizó daños a TransMilenio durante el paro nacional, lo que trajo consigo que actualmente esté cumpliendo una condena en la cárcel El buen pastor y quien se encuentra a cargo de sus negocios es precisamente, su pareja, Karol Samantha.

Durante un buen tiempo ‘Epa Colombia’ ha tenido una relación con Karol Samantha, con quien le dio la bienvenida a su hija, Daphne Samara, quien estaría sobre sus 10 meses de vida. Aunque incluso existen planes de matrimonio, lo cierto es que el futuro de la creadora de contenido sigo en vilo a pesar de las acciones tomadas por parte de su abogado.

Si bien, los últimos meses no han sido sencillos para Karol Samantha ha buscado seguir adelante con la empresa de productos capilares de ‘Epa Colombia’, sin embargo, los problemas no han faltado y en medio de una de sus más recientes apariciones la mujer dejó claro que quienes deseen adquirir los productos de la creadora de contenido deben estar atentos a sus canales oficiales, pues gente inescrupulosa estaría aprovechándose de su nombre:

“Amiga, se me olvida algo super importante, la verdad, de todo corazón, espero que ustedes no se sigan dejando engañar por personas deshonestas. No permitan que personas deshonestas le sigan quitando su platita que ustedes tanto trabajan por ello, para que venga una persona deshonesta que no puede ser capaz de emprender por merito propio, que tiene que usar la voz o la marca de otra persona para surgir. Hago esto de nuevo porque esta semana hemos tenido muchas quejas, han ido personas a mostrarnos los tarros, que les devuelvan la plata, que eso es de ‘Epa Colombia’.

Chicas, para nadie es un secreto, ¿dónde Dane se encuentra en este momento? Ella no va a sacar ninguna cosa por el momento, ningún aceite ni nada de eso, aquí les voy a dejar nuestro único call center, para que ustedes no permitan que cualquier persona venga a quitarles su platica", fueron las declaraciones expuestas por parte de la novia de ‘Epa Colombia’.