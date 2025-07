Novia de ‘Epa Colombia’ expuso nuevo problema con los negocios de la empresaria, “demasiado triste…”

Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como ‘Epa Colombia’, es una influenciadora, empresaria y figura pública colombiana que alcanzó la fama inicialmente a través de videos virales en redes sociales, especialmente durante la Copa América 2016 con su famosa frase “Epa Colombia”. Además, ha protagonizado escándalos públicos, incluyendo actos vandálicos durante las protestas de 2019, que le valieron una condena judicial. Sin embargo, también ha logrado construir un imperio empresarial en torno a la venta de productos para el cabello, como sus populares keratinas.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: ¿Conspiración en su contra? Yina Calderón reveló que hay manos oscuras detrás de la dura condena de ‘Epa Colombia’

Sin embargo, la vida de ‘Epa Colombia’ dio un inesperado giro, luego de que en el mes de enero fuera captura por la Fiscalía y por ende, acusada por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, contando con una condena de cinco años y tres meses, los cuales actualmente cumple en la cárcel El buen pastor.

Al estar privada de su libertad, quien ha estado al frente de sus empresas de productos capilares ha sido su pareja, Karol Samantha, con quien lleva un buen tiempo de relación, además de darle la bienvenida a su hija, Daphne Samara, que cuenta por pocos meses de vida.

Luego de que se confirmara que la Corte Suprema ratificó la condena contra Daneidy Barrera, su novia no dudó en mostrar su tristeza frente a este hecho, pero a pesar de ello ha seguido adelante con cada una de las ventas de la empresa de keratinas, sin embargo, en medio de una de sus más recientes apariciones evidenció que personas inescrupulosas están usando la imagen de la empresaria para vender productos que no pertenecen a su marca personal, es decir, están suplantando su imagen.

“Amigas, la verdad, el día de hoy decidí pronunciarme porque me parece demasiado triste que la gente use la inteligencia artificial usando la imagen de Daneidy, usando su marca, la verdad quiero recordarles cuál es la marca de Daneidy, la reina de las keratinas, ‘Epa Colombia’ (…) No más amiga, no te dejes engañar”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Karol Samantha.

¿Por qué Yina Calderón no ha visitado a ‘Epa Colombia’ en la cárcel ‘El buen pastor’?

Ante la duda expuesta por parte de los seguidores de Yina Calderón sobre el motivo detrás de no visitar a la empresaria en la cárcel, la creadora de contenido reiteró que ‘Epa Colombia’ no está bien emocionalmente: “No, yo no la puedo ver, ella no está bien emocionalmente, me entiendes. Entonces no es como te quiera ver y no es porque no te quiera, es porque no quiere ver sino a su mamá y a su esposa, es entendible, está en una cárcel, ella no está en un ‘reality’ está en una cárcel, lleva ya seis meses“.