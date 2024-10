Presentadora de RCN se cansó de chismes y enfrentó a su jefe sobre posible ‘echada’ del canal

En los últimos días, son varios los rumores que han tomado fuerza, donde el Canal RCN es el principal protagonista por la serie de cambios que se vendrían en el próximo tiempo para el medio de comunicación, que estarían especialmente enfocados en su equipo de periodistas y presentadores de las diferentes emisiones.

Uno de los rumores apuntaban a que Zahira Benavides, quien durante varios años ha hecho parte de RCN en la sección de entretenimiento, así como también Maythe González, saldrían del medio de comunicación, pues nuevas caras llegarían en su lugar. Tanto así que una de las presentadoras nuevas sería Dominica Duque, actual participante de ‘MasterChef Celebrity’, pero la información con respecto a este tema no ha sido confirmada, pero sí replicada por diferentes medios de comunicación.

Ante el hecho, la presentadora de RCN había optado por guardar silencio, fue contactada por la revista ‘Vea’ para hablar de este tema y aclarar esta situación de manera contundente. Zahira Benavides le contó a la mencionada revista que al llegar de sus respectivas vacaciones se enteró de los supuestos cambios, pero ella aún no había sido informada de nada: “Llegué el lunes pasado de vacaciones, le dije (a mi jefe) que quería saber si me iba, cuál era mi rumbo, que me explicara. Claramente, me dijo que me quedaba, que iba a estar en el noticiero a las 11:30 de la noche, esa es la única indicación que recibí (…) Me dijo que era un chisme malintencionado, que no tenía fundamento y que tenía que hacer caso omiso y con esa versión me quedo”.

Finalmente, Benavides aseguró que tiene claro que la vida está llena de ciclos y que de alguna manera está preparada para ello, esperando lo que venga para su carrera.

¿Cuántos hijos tiene Zahira Benavides, presentadora de Noticias RCN?

La presentadora Zahira Benavides tiene dos hijas, quienes son Francesca y Antonella, fruto de su matrimonio con Osman Roa, un exdeportista, quien actualmente también le habría dado paso a su faceta como empresario y cumpliendo un rol en la política, ya que según su cuenta de Instagram es el exvicepresidente de la federación nacional de Diputados, exdiputado Asamblea de Boyacá, candidato al senado. Abogado