“Tan simple”: critican a la presentadora de la nueva versión de ‘MasterChef Celebrity’ por esta razón

Zahira Benavides, la presentadora de la nueva versión de ‘MasterChef Celebrity’ Colombia, se llevó algunos comentarios negativos en las redes sociales luego de protagonizar una curiosa dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, en donde varios usuarios de esta plataforma no se midieron a la hora de dar a conocer lo inconformes que estaban con su desempeño.

Esta edición bautizada como ‘Al rojo vivo’ trajo de vuelta a cuatro exparticipantes de las últimas tres temporadas de esta competencia, siendo ellos Zulma Rey, Estiwar G, Natalia Sanint y Franko Bonilla, teniendo una segunda oportunidad para demostrar sus habilidades culinarias.

Pero a diferencia de la edición de MasterChef Celebrity que está siendo transmitida a través de la señal del canal RCN, esta cuenta con varias aspectos distintos, como capítulos de menor duración, menos participantes y un solo chef que probará los platos de los famosos, siendo este Jorge Rausch.

Otro detalle diferente de esta versión es que Claudia Bahamón no figura como la presentadora, sino una nueva adición, tratándose de Zahira Benavides, quien junto a Rausch se encargará de anunciar las pautas de los retos.

Pero previo al estreno del programa, la venezolana puso a prueba su conocimiento de cocina con una serie de preguntas durante un video publicado en el perfil de Instagram del show, dejando ver que aún le falta mucho por aprender.

En el clip se puede ver que no tenía muy clara la función de algunos elementos básicos de la cocina, desconocía el término de cocción del cerdo, además de ignorar cuál es el punto de ebullición del agua.

Internautas no perdonaron a la presentadora de MasterChef Celebrity Al Rojo Vivo

A través de la sección de comentarios, varios usuarios de Instagram no dudaron en manifestarse con muchos mensajes relacionados con el desempeño de Zahira frente a estas preguntas, tildándola de simple y poco preparada.

“Por gente como ella es que el shampoo trae instrucciones”, “Se ve que nunca ha visto el programa”, “Qué presentadora tan simple, dándoselas de chistosa”, “Deberían colocar personas con conocimientos del tema a tratar. Para cada ámbito hay gente preparada” y “La verdad no me gustó cómo presentadora, no la veo presentando” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post del perfil de MasterChef Celebrity.