Integrante del equipo de ‘Yo Me Llamo’ reveló su embarazo acompañado del género del bebé

Laura Acuña de ‘Yo Me Llamo’ recibe burlas por su nuevo capul en el reality

‘Yo Me Llamo 2025’ vivió su gran final en vivo el pasado 1 de julio en 2025 en Caracol, donde Víctor Manuel Serna, conocido en el show como “Yo me llamo Vicente Fernández”, se coronó como el gran ganador de la décima temporada. El originario de Pereira y con tan solo 22 años, dedicó su triunfo a su hija recién nacida y su familia, anunciando que invertirá lo obtenido en el bienestar futuro de los suyos.

PUBLICIDAD

Puede leer: ¿Qué le pasó?, ganador de ‘Yo Me Llamo’ decepcionó por su nivel en la final del reality de Caracol

Con su imponente interpretación de temas clásicos como La ley del monte, cautivó tanto al jurado Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz como al público colombiano, que votó por él para llevarse el premio mayor de 500 millones de pesos, sumados a los 28 millones acumulados durante las galas previas, alcanzando un total de 528 millones de pesos.

Antes, por supuesto, tuvo que enfrentarse junto a tres finalistas más, se trató de Yo Me Llamo Luis Alfonso, Yo Me Llamo Gloria Trevi y Yo Me Llamo Paquita la del Barrio. Sin embargo, la decisión final la tendría el público. Cabe resaltar que el reality en sus 10 temporadas nunca ha sido ganado por una participante mujer.

¿Qué miembro de ‘Yo Me Llamo’ se encuentra en embarazo?

Se trata de Ángela Mar, la carismática coach vocal y directora de la Escuela en 'Yo me llamo’, una figura clave en la formación de los imitadores de varias temporadas. Originaria de Sogamoso, Boyacá, combina su experiencia como cantante lírica graduada de la Universidad Pedagógica y especializada en teatro musical en la New York Film Academy, con una amplia trayectoria profesional que incluye discos de oro y platino.

También le puede interesar: Anthony Zambrano el participante del ‘Desafío Siglo XXI’ que ganó una medalla olímpica

En las clases, Ángela suele enfatizar la disciplina, la higiene vocal y los ejercicios diarios, como el “saludo a la voz” y el bostezo consciente, para potenciar la técnica y la expresividad de los participantes.

PUBLICIDAD

Hace menos de un mes, Ángela compartió con sus seguidores su embarazo, mostrando su grande pancita junto a su esposo. En lo post siguientes también reveló el género de su bebé, indicando tendrá un niño y lo que fue esta décima temporada, mantuvo su embarazo en secreto.