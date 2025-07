¿A quién tuvo que enfrentarse ‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’ en la final del reality?

Yo Me Llamo

Tras varios meses al aire, ‘Yo Me Llamo’ celebró la gran final del programa que además cumplía 10 años al aire, donde han buscado los mejores imitadores del país. Esta versión de aniversario también trajo el innovador formato de ‘Yo Me Llamo Kids’, del que hizo parte el recordado lobo, Aurelio Cheveroni.

Luego de varios días de votaciones, los televidentes tuvieron la última palabra, donde la diferencia de votos no terminó siendo muy marcada entre algunos de ellos. A pesar de la elección de los jurados, quien fue elegido como el ganador de ‘Yo me llamo’ 2025 por parte de público, fue Vicente Fernández, llevándose así los 500 millones de pesos.

Antes, por supuesto, tuvo que enfrentarse junto a tres finalistas más, se trató de Yo Me Llamo Luis Alfonso, Yo Me Llamo Gloria Trevi y Yo Me Llamo Paquita la del Barrio. Sin embargo, la decisión final la tendría el público. Cabe resaltar que el reality en sus 10 temporadas nunca ha sido ganado por una participante mujer.

¿Quién es la nueva novia de Yo Me Llamo Luis Alfonso dentro del reality?

La noticia se conoció hace unas semanas por parte de Yo Me Llamo Paquita la del Barrio, después de que el jurado Rey Ruíz le preguntara si tenía algún vínculo o relación sentimental con Luis Alfonso, lo que ella negó rotundamente. Sin embargo, se le escapó que había surgido un nuevo romance, lo que llamó la atención de Amparo Grisales y César Escola y le insistieron por contar sobre quién se trataba.

Paquita la del Barrio no pudo ocultarlo y terminó confesando que la nueva pareja de la competencia era conformada por Yo Me Llamo Luis Alfonso y Yo Me Llamo Gloria Trevi. Minutos después, Gloria Trevi regresó al escenario y confesó entre risas que había“metido la pata”al contar lo que hasta ese momento era un secreto bien guardado.

¿Cuál es el programa que será el reemplazo de ‘Yo me llamo’?

Tras la gran final de ‘Yo me llamo’ regresa uno de los programas más queridos por los televidentes como lo es el ‘Desafío del Siglo XXl’, contando así con un nuevo grupo de personalidades que darán de que hablar, nuevas pruebas físicas en diferentes zonas y unas de las nuevas apuestas el pre y post desafío que será presentador por Guajira y Esteban.