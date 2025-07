¿Qué le pasó?, ganador de ‘Yo Me Llamo’ decepcionó por su nivel en la final del reality de Caracol

Yo Me Llamo Julio Jaramillo y Yo Me Llamo Roberto Carlos en 2025

La décima temporada de Yo me llamo, estrenada el pasado 7 de enero de este año, llegó a su épica gran final el 1 de julio, coronando como ganador al imitador de Vicente Fernández, Víctor Manuel Serna, de 22 años y oriundo de Pereira. Su impecable interpretación de “La Ley del Monte” y su enorme parecido vocal y escénico le valieron el título, además de un jugoso premio de 500 millones de pesos, que en total sumó 528 millones con los 28 millones obtenidos en galas previas.

Víctor, quien recibió emotivas palabras de apoyo, manifestó que destinará el dinero al bienestar de su hija recién nacida y para construir un futuro sólido para su familia. Los personajes con lo que tuvo que disputarse la final fueron Luis Alfonso, Paquita la del Barrio y Gloria Trevi, quienes también brillaron en el templo gracias a su destacado trabajo. Sin embargo, la noche tuvo otro especial momento, con la visita de 7 ganadores de temporadas pasadas.

Entre ellos estaba Rafael Orozco de la primera temporada en 2011, seguido de Sandro, Nicky Jam, Julio Jaramillo, Carín León, Camilo Sesto y Roberto Carlos, ganador del 2023 que llamó la atención pero no precisamente de forma positiva.

El primer ganador de Yo me llamo en Colombia fue Jorge Martínez, quien en la primera temporada se consolidó como el mejor imitador de Rafael Orozco con un impresionante 54.83 % de los votos del público, obteniendo el premio de 500 millones de pesos. Mientras que en el caso de Roberto Carlos fue interpretado por Albert Sánchez, ganando con el 57,92 % de los votos en la gran final y con un premio de 600 millones de pesos.

No obstante, Roberto Carlos dejaría un sin sabor a todos aquellos que votaron por él en año 2023, pues tras de dos años de su participación, presentó una desmejora, esto según los televidentes. En muchos de los comentarios indicaban que NO se llama Roberto Carlos y que se nota a leguas que después del reality no continúan con sus personajes.