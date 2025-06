Imitador de Luis Alfonso consiguió otra novia dentro de ‘Yo Me Llamo’, ¿de quién se trata?

Captura de pantalla tomada de Yo Me Llamo

En la noche del viernes, ‘Yo Me Llamo’ trajo un nuevo eliminado, se trató de Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat, que se despidió de sus compañeros, del jurado y del público que lo apoyó. Pero también hubo una nueva revelación, se conoció el nuevo romance dentro de la competencia, de parte de los imitadores de Luis Alfonso y Gloria Trevi.

La noticia se conoció por parte de Yo Me Llamo Paquita la del Barrio, después de que el jurado Rey Ruíz le preguntara si tenía algún vínculo o relación sentimental con Luis Alfonso, lo que ella negó rotundamente. Sin embargo, se le escapó que había surgido un nuevo romance, lo que llamó la atención de Amparo Grisales y César Escola y le insistieron por contar sobre quién se trataba.

Paquita la del Barrio no pudo ocultarlo y terminó confesando que la nueva pareja de la competencia era conformada por Yo Me Llamo Luis Alfonso y Yo Me Llamo Gloria Trevi. Minutos después, Gloria Trevi regresó al escenario y confesó entre risas que había “metido la pata” al contar lo que hasta ahora era un secreto bien guardado.

Luis Alfonso reveló las razones por las que terminó su relación con Shakira de Yo Me Llamo

Aunque ambos llevaban una relación muy privada, la imitadora de Shakira comentó en ‘Día a Día’ que su relación había finalizado, pero no dio detalles de su ruptura. Sin embargo, en este nuevo capítulo de Yo Me Llamo, Luis Alfonso, antes Elvis Crespo en el reality, se vio bastante afectado al interpretar‘Mi Palabra contra la de Ellos’, cuando el jurado le cuestionó reveló que una traición lo tenía desconcentrado de su trabajo.

El imitador comentó: “no estoy triste, estoy decepcionado. Me siento traicionado, una persona de la que yo esperaba tantas metas, tantos planes y tantos proyectos y todo se fue a la miércoles”.

El imitador también pidió disculpas al jurado por su presentación que, aunque los dejó conformes, no deslumbró como en noches anteriores. Por el momento, la imitadora de Shakira de la temporada anterior no se ha pronunciado tampoco sobre su ruptura.